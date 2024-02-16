韓國人氣女團Dreamcatcher 4月1 號香港開騷

韓國7人女團Dreamcatcher原定去年12月來港出席音樂節，但因活動延期而未能與香港粉絲見面。心繫香港「InSomnia」（粉絲名稱）的Dreamcatcher，宣布4月1 日來港，於九展 Star Hall 舉行 《Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Hong Kong》演唱會。

Dreamcatcher出道7年，由成員祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美及佳泫組成。去年11月推出第9張迷你專輯《VillainS》，並登上美國iTunes全球專輯排行榜冠軍，創下出道以來最佳成績，專輯更同時登上德國、挪威、波蘭、葡萄牙等7個國家及地區的iTunes專輯榜冠軍。

而Dreamcatcher的世界巡迴演唱會行程遍及韓國、日本、美國、澳洲、馬尼拉、西班牙、波蘭、英國、德國、法國等地。是次演唱會主題《Luck Inside 7 Doors》，Dreamcatcher希望所有粉絲，都能擁有滿滿的幸運。演唱會詳情包括粉絲福利容後公布，敬請密切留意主辧單位大名娛樂官方社交媒體。

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