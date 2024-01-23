韓系魅影實力女神團Dreamcatcher宣布3/30台北開唱

nSomnia（官粉名）注意，大家要美夢成真了！韓系魅影實力女神團Dreamcatcher （捕夢網），宣布將於3/30（六）晚上七點，於新北市新莊Zepp New Taipei舉辦「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei」世界巡迴演唱會

屆時七大女神祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美與佳泫，將帶著滿滿幸運親自現身，用一連串好歌與最精彩的舞台邀請所有粉絲一起築夢！距離上次來台北是在2018年舉辦「Welcome To The Dream World」演唱會時，相隔近六年再次造訪，隊長祉攸滿心期待說：「這段時間一直都有收到你們的打氣，與希望我們能再來舉辦演唱會，其實我與成員也都很想念大家，這次終於能在3/30與你們見面，我覺得我已經實現願望了！在這裡也邀請所有的InSomnia，當天要帶著你們的夢想來現場喔！」。

被譽為韓系「國際女團」的Dreamcatcher，巡演行程幾乎是世界走透透，從南韓、日本、美國、澳洲、新加坡、馬尼拉、西班牙、波蘭、英國、德國、法國到巴拿馬等，每到一個城市開唱，Dreamcatcher都能以獨特的樂風擄獲大批InSomnia愛戴，有著「世界村」般粉絲支持，Dreamcatcher的音樂呈現出多元化，時而細膩也能尖銳，時而肺腑又能怒吼，加上豐沛的肢體舞蹈，七大女神個個表達出築夢踏實的信念，成為不少陷入低潮的粉絲一劑良帖！呼應這次演唱會主題「Luck Inside 7 Doors」中「Lucky 」與7位成員，Dreamcatcher希望所有粉絲，不管當天帶著什麼夢想來，都能將滿滿的幸運帶回家。



Dreamcatcher自去年11月發行第九張迷你專輯「VillainS」，推出便創下美國iTunes Worldwide（世界）專輯排行榜冠軍，並同時在德國、澳洲、奧地利、馬來西亞、挪威、波蘭、葡萄牙等七國登上冠軍，而在加拿大、新加坡、法國、英國等22國的iTunes專輯排行榜上，她們則拿下前五大好成績，12月時，Dreamcatcher前往參加菲律賓舉辦的「2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES」，領取最佳「Best Choice」獎項，可見其受歡迎程度！不過最讓粉絲尖叫的，莫過於成員始娟，在去年12/31當天發表單曲「開始」，這首歌非常特別，是JTBC超人氣電視劇「梨泰院Class」OST中YT破億經典歌，重新編曲加入搖滾元素與輕快節拍，竟巧妙與Dreamcatcher音樂理念不謀而合，因此也讓受邀重新詮釋的始娟倍感榮幸，透過她獨特嗓音給予歌曲新生命，因此公開音源後，始娟版的「開始」便被粉絲盛讚不已！

自1/15開始，Dreamcatcher從首爾啟動「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Seoul」世界巡迴演唱會，滿滿的行程中特別安排了台北，可謂是相當珍貴的一站，台北場將於1/27上午11：00在KKTIX及全台全家便利商店啟售，票價分為1樓站席NT. 3,880、2樓座席NT.4,280與身障席NT.1,940，同時購票粉絲還享有使用一元加購Hi-Touch、團體合照等近距離福利！訂於3/30（六）晚上七點，韓系魅影實力女神團Dreamcatcher於新北市新莊Zepp New Taipei舉辦「Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei」演唱會，更多活動詳情請上主辦單位星樂全球官方FB「https://www.facebook.com/STARHAPPY2024/ 」，或微樂客官方FB「https://www.facebook.com/profile.php?id=61552909232036 」查詢。

Dreamcatcher 2024 World Tour【Luck Inside 7 Doors】in Taipei

演出日期：2024/3/30（六）

入場時間：18：00

演出時間：19：00

演出地點：Zepp New Taipei

演出地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

啟售時間：2024/1/27（六）11：00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

票 價：1F站席NT. 3,880 / 2F座席NT.4,280 / 身障席NT.1,940

主辦單位：星樂全球、微樂客

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