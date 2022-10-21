格局打開了！當我們還沉浸在「你儂我儂」情歌中時，2022年韓國女團唱的題材是這些，很難不愛啊～

韓流似乎一直走在文化的尖端。

當自己地方的本土劇還停留在家庭日常瑣事、婆媳大戰時，韓劇已經開始探討職場生活了，等緊跟步伐研究職場精英時，韓劇又早早開始探究社會問題，追求社會公平與正義。而這一類引領文化導向趨勢不僅局限在K-Drama、K-Movie中，也體現在了K-POP當中。

K-POP從上世紀90年代開始風靡，歷經30餘年走出韓國、衝向亞洲、邁入全球主流音樂市場，影響力越來越大。而縱觀K-POP 30餘年的發展史，不難看出它們曲風多變，立意新穎，每首歌都有中心思想。而隨著時代的變化，中心思想也在更新換代。譬如這幾年兩性平等、關注女性自身的話題在韓國國內抬頭，雖偶爾引發兩性對立，卻同樣影響著人們的思想。這股風也颳到了K-POP界，尤其是今年女團推出的歌曲不再是「你愛我，我愛你」、「你怎麼還不來找我」、「分手之痛」諸如此類的「戀愛腦」內容，直接上升到了「關注自我」、「抗爭」、「奮鬥」、「 守護」等。

IVE《LOVE DIVE》

出道曲《ELEVEN》就宣示了IVE「Narcissos」（自愛）這一主題思想，《LOVE DIVE》更稱得上是「自愛意識」的開花，後者還被看為是向粉絲的表白曲。DIVE一語雙意，既是IVE的粉絲名，也有「潛水」的意思，LOVE DIVE就是愛粉絲，IVE通過「納西索斯」神話告訴粉絲：愛豆愛著你，你也要學會自愛。同時歌詞中主角跳入水中代表勇敢追尋愛情，衍生出了「大家遇到想要追尋的目標要大膽追尋」的意思。



aespa《BLACK MAMBA》

誰說女人只能大門不出二門不邁？ 我們也可以是英勇的戰士！其含義是象徵不屈不饒、銳意進取的精神。歌詞中一種叫「黑曼巴」的東西在挑撥離間，甚至開始影響整個世界，一種對抗、自我提升的冒險場景展現在面前，我們在曠野中奮鬥。



Dreamcatcher《VISION》

我們都是保護環境的主人公，傳達了所有生命都想要創造幸福世界的願望，預計還會為地球提出以後的「藍圖」。誰說女人只懂情情愛愛，世界也可以由我們守護。



LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》

女生的代名詞是溫柔、脆弱嗎？ No！LE SSERAFIM的出道曲就告訴人們，女人也可以堅定、強韌、無所畏懼，有著穩定的內核。勇敢無畏的少女通過自己的努力征服世界，不被愛情綁架，不被世人的眼光束縛，直至取得成功！新曲《ANTIFRAGILE》也是同樣的立意，言簡意賅地直接表示「反對脆弱」！



(G)I-DLE 《NXDE》

歌詞直接將女人們從「性」中解放了出來，女團格局打開。「Nude」，but not for u，所以是「nxde」; 又或是這不是你預想的「nude」（裸露），所以是「nxde」。她們打破人們對「nude」的偏見，為女性發聲，為真實的自我不顧一切。



被這群有思想的女孩子們震驚到了，女團的全盛期要來了！

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