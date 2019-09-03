具惠善表示：仍然不想與安宰賢離婚！
明星 2019年9月3日 星期二13:30 Sani
具惠善的法律代理人表示：「具惠善不想與安宰賢離婚這一立場始終沒有改變。 」
具善惠於8月18日在個人IG發文稱：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭。 」本月2日，她再次在IG上透露出中斷演藝活動的想法，並通過法律代理人透露有計劃重新回到大學繼續讀書。
期間雙方展開輿論攻防戰：具惠善稱安宰賢與公司女代表背地裡說自己壞話，生日當天還和其他女人出去慶生；安宰賢則在上月21日發聲明表示沒做過虧心事，還稱將在一周內公開KakaoTalk對話完整內容，但至今沒有公開。
具惠善表示不願離婚的想法令部分網友感到不解，既然已經把安的「劣跡」曝光到這個程度，為什麼還要抓著不放呢？
（圖源：KSD，具惠善IG、FB）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
不是當事人，很難懂在想什麼，好聚好散，快點過新的人生會比較好。
2小時前
-
猜具惠善應該是不要讓安宰賢太好過 離婚就稱了安宰賢的心 自由了 更隨心所欲了🤔
2小時前
-
不是吧...她是說如果要離婚希望安可以去和母親說服，因為當初她不想結婚是安說服才結婚的，要有始有終啊
變心的人應該給個交代負責到最後吧
1小時前
-
-
都撕破臉，應該可以這樣說有些話有些事情一旦說出來回頭的機會都沒有了。何必這樣？如果不想離婚，撕的那麼高調，還堅持不離婚⋯⋯很奇怪吧……
2小時前