具惠善公開「怒讀惡評」超狂心法：我把這當社會現象！被罵「豬」後直接斷食

出道滿24年的韓國女星具惠善，日前錄製MBN綜藝節目《金柱夏的Day&Night》。

向來給人溫柔纖細印象的她，竟自爆是「惡評蒐集控」，而且看完不但不崩潰，反而拿來當作進步的動力，超狂心法讓現場來賓驚呼連連！具惠善在節目中透露：「我其實每一則惡評都會看，從來沒有漏掉過。」她接著說，自己把惡評當成一種「社會現象」來觀察，而不是針對個人的攻擊。她舉例：「如果人家寫說『妳發音不太好』，那我就會把這句話當成動力，努力去練習改善。」一番話讓主持人與來賓都忍不住讚嘆她的高EQ。



不過她話鋒一轉，自爆24年演藝生涯中，第一次收到的惡評竟是「豬」這個字，當場笑翻全場。她淡定地說：「看到『豬啊』兩個字之後，我二話不說，馬上斷食、不吃飯了。」直接進入減肥模式的驚人行動力，讓大家又心疼又好笑。而當具惠善認真舉例各種惡評時，一旁的文世潤和曹哉慈（조째즈）突然尷尬到不行，最後竟然雙雙站起來作勢要離席，引發全場爆笑，意外掀起一波「虧心事」猜測大亂鬥。



除了分享面對惡評的獨門心法，具惠善也公開最近成功攀登喜馬拉雅山的近況。她說原本目標是海拔4300米，最後也順利達標，但過程簡直是「地獄級」：「說好是像散步一樣走個十天，結果每天狂走16小時，而且一直往上爬！」她坦言當下真的氣到不行。



從喜馬拉雅回來之後，她不但沒變瘦，體重反而暴增8公斤！具惠善笑著解釋：「不吃真的走不下去，所以我覺得既然這麼辛苦，當然要好好補償自己，看到什麼就吃什麼。」她甚至加碼爆料：「連馬吃的餅乾、方糖我都搶來吃！」超狂「山難求生」級食量讓所有人聽得目瞪口呆。

網友看完之後紛紛留言：「把惡評當動力的心態太強了」「被罵豬就斷食，又好笑又心疼」、「第一次爬山就衝喜馬拉雅，也太猛」、「回來還胖8公斤，這個反轉我沒料到」、「具惠善講話真的很有梗」等。

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