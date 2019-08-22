安宰賢：婚後得憂鬱症，沒做過虧心的事 VS 具惠善：他說我胸不性感，生日還和其他女人慶生

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具惠善和安宰賢婚變第5日，從18日深夜具惠善IG上指控安宰賢變心要離婚開始，直到21日加碼指責男方醉酒與多個女生撩騷，安宰賢始終保持沉默，最終於21日晚打破沉默，發佈了首個個人官方聲明。

安宰賢在聲明中表示：「結婚後一年零四個月來一直接受精神科治療，並服用抑鬱症藥物。 作為丈夫，我盡了最大的努力，從沒有做過虧心的事情，我也想保護我的家庭。 她在經過長時間的對話之後，歪曲了彼此達成的協議，給他人造成了傷害，並且一直只講述被她自己扭曲的那部分內容。 看到這樣的她，我只覺得自己沒有繼續維持婚姻生活的信心。」

隨後，具惠善也發文反駁安宰賢，稱：「我先得憂鬱症，那家醫院還是我介紹他去的。 」至於她所說安宰賢酒醉狀態與多名女生聯絡，她文內也明確指出是「是我親眼所見、親耳所聽到的。 」安宰賢不僅無視自己辛苦為他準備的生日餐，更出言諷刺她身形不性感，胸也不性感。

安宰賢聲明全文：



因為我個人的事引起非議，非常抱歉。 我很愛具惠善，很尊敬她，所以結了婚。 因為我倆都是公眾人物，所以真心希望能夠安靜地結束這一切，因此哪怕是突然公開，我也想一直保持沉默。 但事情的前因後果都沒有，只公開了片面的部分，扭曲了事實，給周圍的人帶來了損失，再加上被指責酒醉中與很多女性聯繫的懷疑和陷害，我再也無法保持沉默，所以寫了這篇文章。

雖然因為互相喜歡而開始的過去三年的婚姻生活也很幸福，但對我來說這段時間讓我精神疲憊。 我們嘗試著改善我們的關係，但要拉近兩者之間的距離並不容易。 最終沒能統一意見的我們在協定下決定分居，為了讓五隻動物和她的生活更舒適，我選擇離開家。 後來一直保持聯繫，終於在7月30日和具惠善達成了離婚協定。

我支付了具惠善要求的離婚協定金。 具惠善出示的明細表中包括了對家務的日薪，結婚當時她捐贈的捐款等。 我決定完全遵從這些意見。 但這絕不是因為我有婚姻破裂的歸責理由，而是我想從經濟上為愛過的妻子做一點補償。 但幾天后，具惠善以第一次協商的金額不足為由，要求一起生活的公寓擁有權。 之後我也向所屬公司告知了離婚的事實，8月8日和代表開了會，也對這段婚姻做出過挽留和勸解。

但我對離婚的看法並沒有改變，8月9日晚上，她在分居中我一個人居住的公寓裡對門衛大叔謊稱丟了鑰匙，要了一把備用鑰匙。 還告訴我說「這不是私闖，她是老婆」。 然後翻著我的手機開始錄音，對於當時正在睡覺的我，這種行為太突然，太可怕了。 在看我的手機短信的時候，代表問了與兩個人見面後說法不一樣的部分（我說沒有要求過房子，沒有這個權利，也沒有要求的理由）是對此的回復的資訊， 我沒有罵過具惠善。 那天晚上，我覺得再維持婚姻生活對雙方都是一種傷害，我再次堅定了離婚的念頭。

過了幾天，她告訴我她想要離婚「已經找了律師，會送來協定書和媒體發佈內容，並計畫於28日向法院提出申請，讓我也找律師」。還有，因為我必須申請貸款，房子也要賣掉，我只能把所有的事情告訴公司。 這並不是為了公司介入我們個人的事情，而是作為簽約的所屬演員，為了共用今後發生的情況。

我結婚後一年零四個月來一直接受精神科治療，還服用了抗抑鬱藥物。 作為丈夫，我盡了最大的努力，從沒有做過虧心的事情，我想守護我的家庭。 她在經過長時間的對話之後，曲解了彼此達成的協議，給他人造成了傷害，並且一直只說自己扭曲的那部分內容。 看到這樣的她，我只覺得自己沒有繼續維持婚姻生活的信心。

因為我們個人的事情而受到損失的公司，節目播放當天受到損失的《我家的熊孩子》的相關人士，以及我的電視劇拍攝現場的相關人士們，向你們表示我深深的歉意，我沒有臉面見大家，只懷有想要道歉的想法。 還有，我也向因為這件事情而受傷的妻子道歉，但我也確實很難理解她。 都是因為我的不足，沒能整理好我的私事而發生的事情，我真心地向大家道歉，對不起。

具惠善聲明全文：



大家好，我是具惠善。 看到安宰賢寫的內容，有些話我也只能寫在這裡了。 我想解釋一下關於收到協定金的內容。 協定金額中所謂的捐款，指的是代替婚禮捐贈的所有金額，因為全部以具惠善的費用結算，所以要求返還一半的金額。 現在安宰賢所住的房子的所有裝修費用都是我自己掏的，100%的家務活也是具惠善幹的，所以我才收每天3萬韓元三年的勞動費，並不是要收離婚協定金。 養的小狗先去了天堂，我先患上了憂鬱症，給丈夫介紹了我曾去的精神科。 漸漸地精神好多了，丈夫喜歡喝酒，我親眼看到親耳聽見他喝醉了酒和其他女人通電話。 雖然有人勸我克制自己，但這只是頻繁爭吵的原因，他們之間的親密對話已經成為了我無法了解的領域。 丈夫生日那天說想吃拌牛肉，我淩晨就準備好了，然後他只吃了一兩勺，看著出去和外人一起開生日派對的丈夫，感覺那個人，真是心也遠去了啊。 但我還是非常感謝生了他的婆婆，我想現在婆婆家還沒有空調所以我給婆婆家裝了，也給購置了洗衣機和雪櫃(冰箱)，當然那天也吵架了。 分居時居住的商住兩用房原本不是用於分居，是為了尊重他說的「我想集中在演戲上面」，所以得到了我的允許之後擁有的空間，所以我有權去那裡。

除此之外，提到的向他要房子的事情，從他沒有和我分居的時候開始，他已經幾乎沒有回家過了，既然是我一個人住的話，還不如我向他要了。 然後我就知道了，如果離婚的話，他就會給我龍仁的房子。 從那時候開始，離婚之歌就已經響起。 當我問起他「我做錯了什麼？ 」他的回答是，覺得我不夠性感，覺得我有一對不性感的乳頭，所以一定要離婚。 和丈夫一起生活的時候，他會大聲地播放內容有關倦怠期到來的男性的廣播然後睡著，我就是住在家裡的幽靈，你曾經那麼愛過的那個女人變成了僵屍。

「圖：安宰賢、具惠善IG」

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