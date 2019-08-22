安宰賢表示將公開兩人的KakaoTalk對話內容！具惠善回應：「我不用KakaoTalk。別瞎忙了，背叛者！」
明星 2019年8月22日 星期四12:51 Yuan
18日，具惠善在個人SNS上突然發文稱「因倦怠期而變心的老公想要離婚，而我想要守護家庭。」安宰賢也在昨日（21日）發布了首個個人官方聲明。
而具惠善也在一小時後發文反駁安宰賢，更直指安宰賢不僅無視自己辛苦為他準備的生日餐，更出言諷刺她身形不性感，胸也不性感。
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安宰賢方面正在準備應對具惠善的反駁，熟人表示：「對於具惠善的揭露，安宰賢覺得很委屈，具惠善通過SNS零星公開兩人之間的KakaoTalk對話內容，安宰賢正打算全部公開。他找了律師進行諮詢，正準備用正式方式詳細公開所有的事情，可能會在本週進行。」
具惠善也在昨日的貼文下方回覆：「我不用KakaoTalk。別瞎忙了，背叛者。」之後安宰賢方的新聞也改成了「短訊對話」。
而韓國網友也表示：「都要公開了不知道截圖的方法嗎」、「看兩人的貼文，寫法、詞彙能力也不同，安宰賢的絕對不是自己寫的」、「在放送中都是為了形象演的」、「現在還出了反駁預告片」等等。
（圖：KSD、IG@kookoo900、IG@aagbanjh）
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