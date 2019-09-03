具惠善表示：仍然不想与安宰贤离婚！
明星 2019年9月3日 星期二13:30 Sani
具惠善的法律代理人表示：「具惠善不想与安宰贤离婚这一立场始终没有改变。 」
具善惠於8月18日在个人IG发文称：「因为倦怠期而变心的我老公想要离婚，但我想要守护家庭。 」本月2日，她再次在IG上透露出中断演艺活动的想法，并通过法律代理人透露有计划重新回到大学继续读书。
期间双方展开舆论攻防战：具惠善称安宰贤与公司女代表背地里说自己坏话，生日当天还和其他女人出去庆生；安宰贤则在上月21日发声明表示没做过亏心事，还称将在一周内公开KakaoTalk对话完整内容，但至今没有公开。
具惠善表示不愿离婚的想法令部分网友感到不解，既然已经把安的「劣迹」曝光到这个程度，为什么还要抓著不放呢？
（图源：KSD，具惠善IG、FB）
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留言/评论
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不是當事人，很難懂在想什麼，好聚好散，快點過新的人生會比較好。
1小时前
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猜具惠善應該是不要讓安宰賢太好過 離婚就稱了安宰賢的心 自由了 更隨心所欲了🤔
1小时前
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不是吧...她是說如果要離婚希望安可以去和母親說服，因為當初她不想結婚是安說服才結婚的，要有始有終啊
變心的人應該給個交代負責到最後吧
1小时前
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都撕破臉，應該可以這樣說有些話有些事情一旦說出來回頭的機會都沒有了。何必這樣？如果不想離婚，撕的那麼高調，還堅持不離婚⋯⋯很奇怪吧……
1小时前