具惠善「凌晨起來準備的生日牛肉湯他只吃了2口就走了」！安宰賢當天又在IG上公開了什麼？

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具惠善和安宰賢夫婦的離婚戰愈演愈烈，雙方通過SNS上演多番口舌，安宰賢「癡情男」的形象俱滅，具惠善原本要推出的小說也不得不延期。

日前，安宰賢首次就離婚一事發佈公開聲明，沒想到具惠善火速回應，直指自己多次親眼目睹、親耳聽到丈夫和其他女生通電話曖昧撩騷，更爆料丈夫吐槽自己的乳頭不性感。

此外，具惠善還稱在安宰賢生日當天淩晨就起床為對方準備牛肉湯，誰知對方只吃了一兩口之後就離開。 而同天晚些時候，安宰賢就在自己的SNS上曬出了和外人共同慶生的短片，錄影中並沒有具惠善的身影。



在 Instagram 查看这篇帖子 @aagbanjh 分享的帖子 · PDT 2019 年 6月 30 日 下午 8:55

在具惠善發佈爆料文之後，該段錄影也被網民們看作是在證明她所說的話，引爆熱議。 不過也有人指出，具惠善所說的生日事情有可能並非是今年。

短短的6天時間，安宰賢從原來的炫妻狂人跌落至負心漢，事業也遭紅燈，已經有廠商提出解約，原因就是原本選他當代言人是看上他居家愛妻好男人形象。 不僅如此，網民和觀眾們還紛紛在各大交流版塊上刷屏留言，希望安宰賢退出《新西遊記》，甚至有人直白坦露「一回想到他在節目裡秀恩愛就覺得假」。 對此，節目組透露，暫時無法透露，且節目據悉製作信息也未確定。但即使是這樣，不少媒體人士表示對安宰賢繼續出演《新西遊記7》並不看好。

「圖：《新西遊記》、安宰賢IG」

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