X1曹承衍親自設計的耳返&麥克風！ 連solo專輯的插畫都一手包辦 手控福利！ 金宇碩海量美手圖賞，就是看不夠啊~ 具惠善作客《熊孩子》預計今晚（18日）播出 卻因「離婚新聞」讓節目組陷入為難狀態 希澈傳緋聞後錄《認哥》 閔庚勳失望「你怎麼能這樣對我？！」 來見證天荒地老的友情吧！「友情登陸證」在韓國火了：和死黨一起來拍吧♥ 「被子外面的김민석！」網友偶遇正在當兵的演員金玟錫和EXO成員XIUMIN 剪輯大師將《德魯納酒店》X《鬼怪》混剪得天衣無縫，重塑IU和孔劉的前世今生！ 讓你感受下韓惠珍的真實身高！滿屏全是大長腿 韓國Starbucks城市系列：濟州、釜山、慶州、仁川與首爾...絕美上市♥ OMG！具惠善安宰賢婚姻破裂？變心的老公想要離婚，我想要守護家庭 「有一種紅叫做丹尼爾紅～」三星Galaxy Note 10推出丹尼爾紅配色！

無數粉絲和網友心目中的最甜夫妻具惠善和安宰賢結婚3年鬧出不合，具惠善更是在IG上掛出了老公想要離婚事實。（最新：具惠善已將這則貼文刪除。）

8月18日，具善惠在社交平臺發文稱：「因為倦怠期而變心的我老公想要離婚，但我想要守護家庭（下周他公司會發佈新聞報導，但我告訴你那些報導都是不事實）」。 安宰賢具善惠疑似將離婚。 而具惠善還配上了一張寫著「我愛你，具惠善 我愛你具惠善」的字條，網友們猜測這應該是兩人婚姻甜蜜時，安宰賢所寫，卻在此時被PO在IG上，多少有些諷刺。



之後具惠善又公開了多張她和安宰賢之間的短訊，從對話內容來看安宰賢已經給了具惠善離婚協議，並且告知了《新西遊記》節目組兩人感情破裂的事情，只等下週發佈官方聲明。 而具惠善希望安宰賢能夠親自去見自己的媽媽，向她說明這件事情，並告知對方，如若不好好說服她母親，自己也絕對不會坐視不管。



安宰賢具惠善在2014年因合作韓劇《吸血鬼醫生》陷熱戀，兩人在2016年 5月1日結婚。 婚後兩人一同參與了真人綜藝節目《新婚日記》的拍攝，兩人甜蜜生活羨煞不少網民和粉絲。 而他們也經常在公開場合毫不掩飾對對方的愛意，突然爆出鬧離婚的消息，讓不少人唏噓。

「圖：具惠善IG、NATE」

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