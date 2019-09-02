具惠善宣佈暫時退出演藝圈 重返大學讀書
明星 2019年9月2日 星期一14:17 Sani
大家今早的猜測成真了...... 具惠善在出版《我是你的伴侶動物》之後將暫別演藝圈，重歸校園。
今日下午，具惠善的代理律師表示：「以出版散文集《我是你的伴侶動物》為結尾，（具惠善）將暫時停止演藝活動。 」
據悉接下來她將開始準備大學的複學流程。 具惠善2003年考入首爾藝術大學放送演藝系，但中途退學，之後以隨時報名的方式於2011年進入成均館大學藝術學部影像系。
今日上午，具惠善在自己的IG上PO圖留言說：「在我的散文集《我是你的伴侶動物》臨近出版之際，向大家做出最後的問候。 真心感謝這段時間大家給我的關心和愛，托大家的福，我得以實現了夢想。 希望以後大家也健康、幸福。 我愛你們。 」令不少網友猜測是在暗示退出演藝圈，不料當天下午就印證了T^T
最近具惠善因為與安宰賢離婚的風波而被媒體推上浪尖，想必心靈也是備受折磨，趁此機會重返校園確實是個不錯的主意，希望她能重新找回心靈的寧靜與祥和啊！
（圖源：KSD，具惠善IG）
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