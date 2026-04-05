安宰賢為新劇「床戲」增肌！從 60kg 增重至 77kg，朱宇宰笑虧：以前風吹就會倒

演員 安宰賢 近日參與 KBS2 綜藝節目《屋塔房的問題兒童們》錄製，透露了自己從「演藝圈最弱體」成功變身「肌肉男」的真實理由。

體重一度低到60kg 出現手抖症狀

安宰賢與 K.Will 一同做客這期節目。 在 3 日釋出的預告片中，另一位「紙片人代表」朱宇宰開玩笑說：「原本我是演藝圈的最弱體，現在角色被他搶走了。」安宰賢隨後坦言：「活動旺季時體重一度只有 60 公斤，因為吃得太少，甚至出現了手抖的症狀。」朱宇宰更補槍：「他弱到超乎想像，風輕輕一吹就在那裡搖晃。」引發全場爆笑。



為「床戲」變身 77kg 肌肉男

安宰賢隨後語出驚人地表示，現在已經不再虛弱，更透露了增肌變身的真正原因：「我接到了有床戲的電視劇邀約。」為了符合劇中需要有肌肉線條的體格，他開始瘋狂健身與飲食調整，目前體重已穩定在 77 公斤。 聽聞此言，健身達人金鍾國也感嘆道：「這體重挺紮實的。」



演藝近況：從模特兒到「最強綜藝咖」

安宰賢自 2009 年模特兒出道後，憑藉《來自星星的你》、《愛上變身情人》等劇大紅，在《新西遊記》等綜藝節目中也表現活躍。 在經歷與具惠善的離婚風波後，他於 2025 年透過《我獨自生活》公開了真實的單身生活，坦率與親民的形象再次擄獲大眾的心。



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