《PRODUCE 101 Japan》主題曲公開...讓不少網友表示：「太韓系了，完全是韓式造型和舞風！」

日前，有網友在坡州英語村發現，牆壁上張貼了寫有「PRODUCE 101 Japan」的海報。對此，Mnet相關人士強調是因為日方節目組提出要求才給予協助支援：「只有一部分在韓國拍攝，之後的錄影都將在日本進行。」
而《PRODUCE 101》是由韓國CJ ENM和日本企劃公司吉本興業共同製作，挑選居住在日本的101名16～30歲練習生，最終勝出的11人將在2020年組團出道，活動範圍包括日本及海外各國，由日本知名搞笑雙人組NINETY-NINE（岡村隆史、矢部浩之）擔任國民製作人代表。
今日，公開了主題曲《ツカメ～It's Coming～》，也在網路上引發不少討論，不少網友更表示：「太韓系了，只有國民製作人代表有日本的感覺」、「歌還蠻好聽的」、「保有日本的風格好像會更有意思」、「完全是韓式造型和舞風」等等。而主題曲的C位是「川尻 蓮」。
另外，在網站上也公開了所有練習生的資料，當中還有4位是韓國人，不知道大家看完有沒有pick誰呢？而《PRODUCE 101 Japan》將在25日首播，有興趣的朋友到時候可以看一下哦！
（圖：PRODUCE 101 JAPAN）
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