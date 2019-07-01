【不定時更新！】７月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

看看這個月有誰來香港、澳門跟大家見面吧～
７月６日：《SBS Super Concert》
時間：下午7時
地點：亞洲國際博覽館Arena
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７月１３日：咸恩靜《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》
時間：下午8時
地點：澳門威尼斯人金光綜藝館
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７月１３日：IZ*ONE《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME]》
時間：下午7時
地點：亞洲國際博覽館Hall 10
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７月２０日：東方神起《TVXQ! CONCERT – CIRCLE – #with in HONG KONG》
時間：下午7時
地點：亞洲國際博覽館Arena
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７月２７日：NU'EST《2019 NU'EST CONCERT''Segno''IN HONG KONG》
時間：下午6時
地點：亞洲國際博覽館Hall 10
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７月３０日：Red Velvet以品牌大使身份出席Beauty&You周年慶活動
時間：下午2時30分
地點：香港國際機場二號客運大樓抵港層L3
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７月３０日：金在奐《2019 KIM JAE HWAN FANMEETING [MIN:D] in HONG KONG》
時間：下午8時
地點：九龍灣國際展貿中心匯星
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