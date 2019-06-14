NU'EST七月襲港開個唱 門票下週四20/6公開發售！

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NU’EST宣佈展開2019巡迴演出，而香港亦將會是其中一站，NU’EST將會以五人完全體於7月27日（六）假香港亞洲博覽館HALL 10舉行的「2019 NU’EST CONCERT 《Segno》 IN HONG KONG」演唱會。

演唱會消息公佈後，香港一眾L.O.Λ.E（NU’EST官方粉絲名稱）均表示十分期待。而最近NU’EST在繁忙的行程中迎來了兩位成員的生日，分別為大哥ARON及隊長JR（金鍾炫），二人均以不同的形式去慶祝。





早前NU’EST於官方頻道上載了成員為ARON慶祝生日的片段，當時正值新曲《BET BET》打歌活動期間，從影片中可見隊長JR及另外三位成員白虎（姜東昊）、旼炫（黃旼炫）、REN（崔珉起）各自秘密地前往樓梯間，以不同材料輪流為ARON的生日蛋糕裝飾。四位成員以各自的風格發揮創意，旼炫及REN更嘗試以朱古力筆在蛋糕上寫上祝賀字句及畫上ARON的人像，笑料百出。四位成員隨後一邊唱生日歌一邊捧著「重口味」蛋糕到待機室，為主角ARON送上驚喜。蛋糕看起來雖然有點美觀欠奉，難得是大哥ARON為成員親自準備的裝飾而感動，更大呼好吃，可見NU’EST五人感情非常好。





而剛於星期六迎來24歲生日的隊長JR，則進行了他獨有的生日慶祝活動「JR TOUR 2」，去年生日JR穿上了卡通人物「車厘龜」的人偶服裝去到鬧市，參觀粉絲為他準備的生日應援廣告。而今年JR則穿上小熊人偶服裝，更背上龜殼造型的背包到市區出巡，沿途亦引來大批粉絲及途人拍照，JR十分有禮貌地鞠躬及揮手。JR到訪多個地鐵站，在掛有粉絲設計的生日廣告燈箱前拍照，更到訪以JR生日為主題佈置的戲院，逐一認證粉絲所準備的生日應援，表達感謝之意。而NU’EST另外四位成員亦於星期六凌晨為JR送上蛋糕慶祝，更秘密地拍攝了祝賀短片，令JR大為感動。





成員旼炫上星期單獨來港出席品牌活動時，宣傳7月底的香港演唱會之餘更透露演唱會上將會有特別舞台，未知NU’EST為L.O.Λ.E們準備了怎樣的驚喜。演唱會門票將於下週四（20日）於快達票公開發售，票價分別為 $1,880 (VIP) 、$1380、$1080、$880及$580。所有購買VIP門票的粉絲將可以跟NU’EST近距離擊掌或參加歡送環節；而持有另外四種門票的粉絲則有機會獲得巡迴限定文件夾。所有購票的粉絲更將會獲贈官方海報，粉絲們準備好「撲飛」了嗎？



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