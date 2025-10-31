K-pop女子樂隊QWER極速爆紅，首度來港開show「1ST WORLD TOUR <ROCKATION>」值得期待

K-pop樂隊一向擁有不少忠實支持者，而作為女子樂團的QWER憑藉過人實力，自出道開始隨即大受歡迎。因此，自4位女孩在社交媒體上公佈最新的巡迴演唱會將有香港站之後，便引來粉絲們不斷查詢演出資料。今天，《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》正式宣佈將在2026年2月8日在亞洲國際博覽館Runway 11盛大舉行，勢必掀起搶票熱潮。

QWER由隊長兼鼓手的Chodan、低音結他手Magenta、keyboard兼結他手的Hina，以及主唱兼結他手Siyeon組成。團名QWER由一款線上遊戲的技能鍵Q、W、E和R而來，寓意她們可以像遊戲一樣，有不同的組合技能來完成豐富的音樂。 出道一年之際，QWER在《M COUNTDOWN》、《Show! 音樂中心》和《Show Champion》韓國三大音樂節目中獲得冠軍，成功拿下「音樂節目三冠王」的好成績，展現出超高的人氣。



這場演唱會是QWER在香港舉辦的首場單獨演唱會，讓一直期待能現場欣賞QWER舞台的香港BAWIGE（粉絲名）們相當期待。而QWER為回饋歌迷們的支持，還特別準備了暖心福利，包括所有購票觀眾都能夠獲得的歡送環節、不同款式的香港場限定小卡，以及需要抽選的團體合照、親筆簽名海報、親筆簽名寶麗來，而購買$1,788門票的觀眾更保證獨享觀看綵排環節，讓你不會錯過跟QWER的每一個時刻。

不想錯過QWER第一次來港舉行的演唱會，便要好好記著《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》演唱會的門票，將會於2025年11月10日，星期一上午11時和下午3時，分別在KKTIX及大麥網公開發售，票價分為$1,788、$1,588、$1,288和$888，有關福利可見附圖。如想知道更多QWER香港演唱會的消息，可留意主辦單位的社交平台更新，以及新聞公佈。



活動資訊：

【QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG】

日期 : 2026年2月8日 （日）

時間：下午6時正

地點：亞洲國際博覽館Runway 11

票價 : HK $1,788 /$1,588 /$1,288 / $888 (全坐位)

購票平台：KKTIX.com 及大麥網

公開發售：

2025年11月10日（一）上午11時@KKTIX

2025年11月10日（一）下午3時@大麥網

主辦單位：168 Production And Engineering Services Limited





