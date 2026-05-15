【百想62】視帝視后評審過程全公開！玄彬突圍池晟、李俊昊驚險稱帝，朴寶英「一人分飾四角」神演技驚艷全場

第 62 屆百想藝術大賞日前圓滿落幕，本屆電視部門含金量極高，更誕生多個「史上首次」的傳奇瞬間！柳承龍 憑《金部長的夢想人生》締造神話，成為百想史上橫跨影、視兩大領域「大賞全貫通」的第一人; 林秀晶、李彩玟 等人亦如願抱走生平首座百想獎盃。 然而，最受矚目的視帝、視后之爭卻陷入「史上最慘烈」激戰，7 位專業評審直到直播前夕依然意見僵持、互不相讓，戰況膠著程度前所未見！

玄彬時隔 15 年再登頂！《韓國製造》霸氣「險勝」強敵

繼 2011 年以《秘密花園》奪下百想大賞後，玄彬 今年憑藉黑幫史詩大作《韓國製造》再度登頂，奪得「男子最優秀演技獎」。 在排除大賞得主柳承龍後，視帝入圍名單仍有眾多勁敵，面對演技穩健的 池晟、實力純熟的 朴珍榮、以及「信看演」代表 李俊昊 的強力夾擊，玄彬憑藉對複雜角色的深層剖析，最終在 7 位評審中奪下關鍵 4 票，驚險勝出！



評審委員、大眾文化評論家鄭德賢表示：「玄彬在《韓國製造》中的存在感無庸置疑。 若用力過猛可能會顯得誇張，但他精準抓住了適當的基調。 這部作品和演技再次證明『玄彬是很會演戲的演員』。」

隨著《韓國製造》橫掃去年 Disney+ 全球播放量冠軍，劇迷也紛紛敲碗今年下半年的第二季回歸！



朴寶英打破「死亡之組」！「一人飾四角」6 票橫掃視后座

今年競爭最激烈的莫過於「女子最優秀演技獎」，入圍名單一出即被網民封為「歷代級死亡之組」：五位候選人金高銀、朴智賢、申惠善、林潤娥皆展現了超越前作的強大氣場，在各自的作品中發揮了關鍵作用。 最終，朴寶英 憑藉《未知之首爾》獲得 6 位評審點頭通過，奪下出道以來首座百想視后獎座！



評審委員、編劇俞賢美驚嘆，朴寶英展現的是「四重奏」級別的演技：「與其說是『一人分飾兩角』，實際上更接近『一人分飾四角』。 她不僅演繹了『未知』與『未來』這對雙胞胎，亦精準詮釋了『裝作是未來的未知』和『裝作是未知的未來』，細膩演技讓觀眾獲得了極大的共鳴和慰藉。」

鄭德賢評審亦感性表示，朴寶英在每一部作品、每一個角色中一直都表現得很好，持續穩步成長，憑個人魅力帶領《未知之首爾》劇集前行，功勞極大。



拿下視后的朴寶英並未止步，目前她主演的 Disney+ 犯罪驚悚劇 《賭金》 正在熱播中。 這次她徹底洗去過往「氧氣女孩」的清純標籤，飾演為翻身不惜捲入金條走私案的貧寒女子，細膩呈現角色被逼至邊緣的黑化心理，讓觀眾再次見識到新科視后的百變魅力。



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