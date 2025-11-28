香港宏福苑火災震動國際，韓四大娛樂公司及多名韓星集體捐款伸援手

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成近百人罹難、數十人受傷，仍有多人失蹤。 災情牽動國際關注，韓國娛樂界多家經紀公司與藝人相機捐款，支援救災與受災家屬。

SM娛樂昨日宣佈，向香港紅十字會捐贈 100 萬港元，用於救援行動與災後安置。旗下團體 Super Junior、aespa、RIIZE和威神V（WayV）亦先後捐出100萬、50萬與25萬港元，衷心祈願平安。



YG娛樂和JYP娛樂則於28日透過官方微博宣布，為救災與重建工作捐出100萬及200萬港元，並向勇敢投入救援的工作人員致敬。



HYBE Music Group APAC 旗下 BigHit Music、Belift Lab、Source Music、Pledis Entertainment、KOZ Entertainment、ADOR 六家廠牌，也於28日透過韓國「希望之橋全國災害救護協會」捐出 5 億韓元（約265萬港元），將與香港非營利組織合作，協助罹難者家屬。HYBE Music Group APAC代表柳東柱表示，對所有受害者深表哀悼，希望能在艱難時刻提供實質協助，並祈願災區儘速恢復。

女團i-dle通過上海復星公益基金會低調捐贈100萬元人民幣，用於救援與災後重建工作。中國籍成員宋雨琦並在社群平台為災區祈福，以黑底白字寫道「希望大家能平安無事」，傳達沉痛心意。



男團StrayKids向香港宣明會捐贈100萬元港幣，祈願受災居民和家屬早日恢復正常生活、一切平安。



香港出身的GOT7成員Jackson王嘉爾則與其品牌 TeamWang 共同向香港東華三院捐贈 100 萬港元，用於協助受災民眾。



虛擬男團PLAVE亦向香港紅十字會捐款25萬港幣，用於救災及幫助災民。



火災於26日下午在香港大埔宏福苑發生，目前已大致撲滅，截至今天清晨已造成94人死亡、78人受傷、失蹤人數逾百名，不排除死亡人數將進一步攀升。多組韓國藝人原定於28至29日在啟德體育館出演MAMA頒獎典禮，主辦方 CJ ENM 表示，將依循香港當地的哀悼氛圍調整製作流程，於活動中安排默哀儀式，並捐款支持受影響家庭。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞