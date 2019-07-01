【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

看看这个月有谁来香港、澳门跟大家见面吧～
７月６日：《SBS Super Concert》
时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Arena
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７月１３日：咸恩静《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》
时间：下午8时
地点：澳门威尼斯人金光综艺馆
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７月１３日：IZ*ONE《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME]》
时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Hall 10
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７月２０日：东方神起《TVXQ! CONCERT – CIRCLE – #with in HONG KONG》
时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Arena
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７月２７日：NU'EST《2019 NU'EST CONCERT''Segno''IN HONG KONG》
时间：下午6时
地点：亚洲国际博览馆Hall 10
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７月３０日：Red Velvet以品牌大使身份出席Beauty&You周年庆活动
时间：下午2时30分
地点：香港国际机场二号客运大楼抵港层L3
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７月３０日：金在奂《2019 KIM JAE HWAN FANMEETING [MIN:D] in HONG KONG》
时间：下午8时
地点：九龙湾国际展贸中心汇星
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