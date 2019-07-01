【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？

明星   2019年7月1日   星期一09:00   韩星网  

看看这个月有谁来香港、澳门跟大家见面吧～

【不定时更新！】７月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

７月６日：《SBS Super Concert》

时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Arena

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月１３日：咸恩静《Hahm Eun Jung“Summer Fantasia”1st Fanmeeting in Macau》

时间：下午8时
地点：澳门威尼斯人金光综艺馆

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月１３日：IZ*ONE《IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME]》

时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Hall 10

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月２０日：东方神起《TVXQ! CONCERT – CIRCLE – #with in HONG KONG》

时间：下午7时
地点：亚洲国际博览馆Arena

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月２７日：NU'EST《2019 NU'EST CONCERT''Segno''IN HONG KONG》

时间：下午6时
地点：亚洲国际博览馆Hall 10

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月３０日：Red Velvet以品牌大使身份出席Beauty&You周年庆活动

时间：下午2时30分
地点：香港国际机场二号客运大楼抵港层L3

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

７月３０日：金在奂《2019 KIM JAE HWAN FANMEETING [MIN:D] in HONG KONG》

时间：下午8时
地点：九龙湾国际展贸中心汇星

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【不定时更新！】７月份有谁会来港澳跟大家见面呢？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手