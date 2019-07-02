【不定時更新！】７月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

【不定時更新！】７月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

明星   2019年7月2日   星期二08:03   韓星網  

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～

【不定時更新！】７月份有誰會來港澳跟大家見面呢？

７月１４日：CLC【2019 CLC 1ST FANMEETING IN TAIPEI】

時間：下午5時
地點：ATT SHOWBOX

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７月１９日：臉紅的思春期【2019 BOL4 Asia Tour in Taipei】

時間：下午8時
地點：TICC台北國際會議中心

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７月２０日：李昇基【2019 LEE SEUNG GI ASIA FAN MEETING"VAGABOND VOYAGE"IN TAIPEI】

時間：下午6時30分
地點：TICC台北國際會議中心

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７月２８日：李昇基【ChoRong & BoMi Taipei Fan Meeting [夏日的初春]】

時間：下午6時
地點：ATT SHOWBOX

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