那個曾統一飯圈的《Oh！My Baby》泰吳長大了～6歲就擁有完成型帥氣！網友：長大姐姐嫁你XD

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不知道大家是否還記得《Oh！My Baby》呢？ 這是一檔在2014年-2016年之間播出的育兒類綜藝節目，和《超人回來了》很像。

看過這檔節目的小夥伴們一定還記得那位統一飯圈的男人（男寶寶）泰吳，當時不知迷倒多少姐姐和姨母啊，他可是一個小小年紀就擁有站姐幫拍機場街拍的人啊！！



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泰吳是個混血寶寶，混血帥哥爸爸Ricky Kim在2008年因為拍攝廣告進入韓國娛樂圈。 僅僅出道一年，他就和比自己大4歲的女朋友柳承珠結婚了。 2017年，爸爸突然通過IG透露泰吳生病不能走路了，讓廣大姨母和姐姐粉心碎不已，好在泰吳很快恢復了健康，讓所有人都松了一口氣。



不知不覺間，《Oh！My Baby》已經停播3年了，當年的小寶寶泰吳也長大了。 前不久爸爸就通過ins更新了兒子的近照。 泰吳還是小娃娃的時候就有超高顏值，五官精緻又立體，尤其是一雙大大的眼睛，仿佛裡面裝著星星。



而爸爸新曬出的照片中，wuli泰吳已經完全脫去稚氣變成了小帥哥，原本有些嬰兒肥的小胖臉已經線條明顯，俊朗了很多，戴著眼鏡的樣子完全就是各大韓劇中年輕多金有才的本部長的兒童時期啊！ 看了照片的廣大粉絲留言表示：「再長大一些可以去參加《Produce 101》」、「長大我嫁你」~~



「圖：PANN」

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