Red Velvet將在7月30日來港！慶祝免稅店一週年

享譽全球的旅遊零售品牌新羅免稅店，隆重慶祝Beauty&You於香港國際機場開業一週年。Beauty&You將於6月28日起為顧客帶來連串周年慶禮遇、期間限定店及獨家品牌活動，更邀請到新羅免稅店韓國人氣女團Red Velvet，以品牌大使身份於7月30日到港出席Red Velvet x Beauty&You周年慶活動，帶同多支榜首熱播單曲為支持者與香港國際機場旅客傾囊演出，作為周年慶典重點活動，勢必精彩可期。
香港新羅免稅店董事總經理 Changha Shin 先生表示：「我們很高興推出一系列週年慶禮遇及活動，同時感激品牌與我們一直緊密合作，一同踏入這別具意義的里程碑。為答謝顧客過去一年的支持，我們特意邀請 Red Velvet 於香港國際機場作週年慶表演，希望旅客盡情享受，留下難忘的回憶。展望未來，在這全球最繁忙之一的機場，我們將繼續致力引入更多嶄新品牌，矢志為旅客提供更多無可比擬的時尚美容購物體驗。」
為慶祝 Beauty&You 香港機場店開業一週年，我們將為顧客呈獻一系列周年慶限定優惠及活動。Beauty&You 於 6 月 28 日將正式踏進一週年，為隆重其事把東大堂南店及北店改造成三大嶄新購物體驗區域——化妝教學互動專區、香水樂園 以及 M.I.A Men in Action: 男士專區。