《請輸入檢索詞WWW》李棟旭客串也是「魚」？與林秀晶的關係正式揭曉！ 丁海寅有望接演新劇 詮釋極度理性的工程師 Ailee 釋出 MV 預告 正規專輯〈butterFLY〉再等五天！ 夏天來韓國要吃什麼？當然是哈密瓜冰啊！ 新劇《Justice》勝訴率超高的帥氣律師「崔振赫」遇上絕美正義檢查官「NaNa」 宋慧喬發佈離婚聲明：「無法克服性格差異」 《金裝律師》、《你也是人類嗎》都在這裡拍！介紹明洞CGV的劇場風格讀書室 姜丹尼爾確定7月底出道！與人氣作曲團隊Devine Channel合作 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-檢法2再次奪冠，風在吹猛刷新高 韓網投票「最適合穿西裝的愛豆」：姜丹尼爾第一，Lisa第二 EXO聚餐為即將入伍的D.O.踐行！專用聚餐POSE又上線了～ 「我們還能相信愛情嗎？」宋仲基親口證實與宋慧喬進行離婚調解中！ 《Produce X 101》金敏圭現身地鐵站！身高183cm的真人帥到發光啊～ BLACKPINK 再添破億作品 這次是夏日代表歌〈Forever Young〉！ 真的沒有誰是隨便成功的！作品結束後…南宮珉剪貼劇本 連「發聲」都有做筆記 Red Velvet將在7月30日來港！慶祝免稅店一週年 勝利涉7項罪名於6/25被移交檢方...同日下午6時淡定現身高級SPA中心！

香港的「ReVeluv」注意啦～

享譽全球的旅遊零售品牌新羅免稅店，隆重慶祝Beauty&You於香港國際機場開業一週年。Beauty&You將於6月28日起為顧客帶來連串周年慶禮遇、期間限定店及獨家品牌活動，更邀請到新羅免稅店韓國人氣女團Red Velvet，以品牌大使身份於7月30日到港出席Red Velvet x Beauty&You周年慶活動，帶同多支榜首熱播單曲為支持者與香港國際機場旅客傾囊演出，作為周年慶典重點活動，勢必精彩可期。



香港新羅免稅店董事總經理 Changha Shin 先生表示：「我們很高興推出一系列週年慶禮遇及活動，同時感激品牌與我們一直緊密合作，一同踏入這別具意義的里程碑。為答謝顧客過去一年的支持，我們特意邀請 Red Velvet 於香港國際機場作週年慶表演，希望旅客盡情享受，留下難忘的回憶。展望未來，在這全球最繁忙之一的機場，我們將繼續致力引入更多嶄新品牌，矢志為旅客提供更多無可比擬的時尚美容購物體驗。」



為慶祝 Beauty&You 香港機場店開業一週年，我們將為顧客呈獻一系列周年慶限定優惠及活動。Beauty&You 於 6 月 28 日將正式踏進一週年，為隆重其事把東大堂南店及北店改造成三大嶄新購物體驗區域——化妝教學互動專區、香水樂園 以及 M.I.A Men in Action: 男士專區。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞