《暴君的廚師》李彩玟舉辦首個亞洲巡迴粉絲見面會《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》 12月14日首站香港麥花臣

《暴君的廚師》李彩玟將舉辨首個亞洲巡迴粉絲見面會！

由光尚娛樂主辦的《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》於12月14日（星期日）晚上6時登陸麥花臣場館，李彩玟屆時將與香港粉絲度過充滿心動與驚喜的晚上。演唱會資料如下：



《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR 'Chaem-into you' in HONG KONG》

主辦單位：光尚娛樂、VARO Entertainment

巡演經紀：Merry Go Round C&C @by_merrygoround

演出日期：2025年12月14日（星期日）

演出時間：18:00

演出地點：麥花臣場館

票價：HK $1699 (VIP) / $1399 / $899

公開發售：2025年11月12日（星期三）上午10:00

票務平台：BOOKYAY、大麥網

李彩玟於2021 年以《High Class》出道後，接連參演《由零開始愛上你》、《浪漫速成班》及《芭妮與哥哥們》等多部作品，展現出多變的角色魅力與穩定的演技實力； 而擔任音樂節目《音樂銀行》固定主持人期間， 李彩玟與女團IVE成員張員瑛合作的特別舞台， 化身電影《La La Land》男女主角，大展歌喉與舞技，令觀眾留下深刻印象。今年，李彩玟因《暴君的廚師》飾演的「李獻」而人氣飆升，高挑帥氣外型配上朱古力腹肌， 加上細膩而又多層次的演技，火速擄獲粉絲的心。劇集女主角YoonA曾讚賞李彩玟在拍攝現場既能帶動氣氛， 又可展現成熟一面且專注力超強， 完全不像20出頭的新人。



李彩玟出道首個個人見面會已在10月下旬在首爾展開，並陸續前往雅加達、馬尼拉、曼谷、香港、台北與東京等地。12月14日首次與香港粉絲見面，由螢幕到舞台，李彩玟將帶來前所未有的互動與特別表演，相信屆時每一個瞬間，都將成為粉絲心中最溫暖的回憶。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞