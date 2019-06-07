當愛豆談戀愛被發現時...粉絲心理真的是「我給他花了多少錢啊」？
明星 2019年6月7日 星期五08:15 Rui
現在愛豆們談戀愛算是非常平常的一件事了，但是偶像們還是不敢輕易談戀愛，畢竟是靠粉絲吃飯！ 但是偶像們都是正值美貌且精力旺盛，所以也有不少例外！
每次爆出愛豆們間的戀情，全網幾乎呈現癱瘓狀態，一整日兩人的姓名都會佔據熱搜榜頭條，像潤娥和李昇基、KAI和JENNIE等都嘗到過這個滋味。
對於愛豆們的戀情，有的粉絲拍手叫好，表示「wuli愛豆終於也是正常人，需要感情的滋潤」；也有的是不滿，就像Super Junior晟敏結婚之後 就被很多粉絲們抵制，這次更是發佈聲明要求他退團。
那麼對於愛豆們談戀愛，大部分粉絲都會是什麼心理呢？ 最近韓網上就流傳著一段話，引發了廣大追星迷妹們的共鳴。 這位PO主是這樣說的：如果愛豆談戀愛被發現的話，飯們一般都是一致得以「我給他花了多少錢啊」作為總結。 這從某方面來看，其實和用「我是怎麼把你養大」這句話來批評我們的父母的壓迫很相似。 這就是「如果我花了錢的話，就算是刁難你，也是我正當的權利」的全民錯覺。
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其實飯們對愛豆抱有的感情極為複雜，有點像戀愛，有點像同事情，以及不求回報的付出（有點類似於母愛），還夾雜著憧憬之情，因為你可能是我無法企及的高度，享受著我想要卻得不到的一切美好。甚至還有一份「愛的供養」，寧願掏空自己成全你。
「圖：twitter、tvN Drama Official Facebook」
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留言/評論
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偶像談戀愛絕對支持
寧願偶像快樂
也不要他們被限制
17分前
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小編，晟敏事件沒搞清楚就亂編，不是因為結婚，而是態度，還拿sj贊助做自己蜜月(即是拿公款做私事)。連我這個路人都知。
3小時前
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結婚/交女友我都覺得還好, 若是錢拿來養個罪犯才嘔咧~
1小時前
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可憐啊…當了偶像就不被當成人類對待，不能結婚 不能談戀愛 不能過自己想過的生活
因為我花了很多錢在你身上，你就要照著我期待的樣子活著...
4小時前