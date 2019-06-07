尹鈞相被爆與7歲年下大學生相戀？所屬社火速否認仍存疑點

尹鈞相被爆與7歲年下大學生相戀？所屬社火速否認仍存疑點

明星   2019年6月7日   星期五08:30   Sani   6

哦莫莫！ 到底是不是真的啦？

近日韓國媒體報導稱，演員尹鈞相正在與女大學生J某戀愛，對方1994年生、比尹鈞相年輕7歲，現在就讀於首爾科學技術大學，據悉兩人經常往返彼此家裡進行約會。

此前尹鈞相出演MBC真人秀《我獨自生活》時公開過一部分家內環境和寵物貓的模樣，J某在SNS上貼出的部分影片就拍攝於尹鈞相家裡，貓咪也有入鏡，還出現了尹鈞相即將出演的電視劇《臨時制先生》（暫譯， 미스터기간제）的劇本。

不僅如此，J某還將兩人對話的截圖發到網上，圖中尹鈞相說：「我還在片場。 最後一幕拍了好久。 」J某回復說：「真是辛苦了。 」並在圖上寫道：「改善一下韓國電視劇的片場吧。 」

對此，尹鈞相所屬社表示否認：「尹鈞相原本就和女生們相處得比較親近，這位女生也是通過朋友認識的。尹鈞相經常和朋友們在家中聚會，應該是那時拍的照片。 」但兩人在淩晨2點至4點鐘聊天這一點仍然令部分網友將信將疑。

6月4日，J某將SNS帳號轉為非活性帳號，並刪除了所有相關內容。

（圖源：KSD，J某IG）

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Ann Tan
    22分前
  • 嚴明麗
    這個年紀談戀愛 也ok啊！ 只是說你是 演藝人員 什麼事都會被什麼事都會被放大 盡量不要放閃
    22分前
  • 沈默默
    我不反對喜歡的藝人談戀愛，也理解戀愛中的人難免會想放閃，但每次看到對方自爆消息再刪除圖文的新聞，都會瞬間上火😡 到底存什麼心😑
    3小時前
  • Lin Chia Yun
    有問題ㄇ？不行ㄇ？
    2小時前
  • Lusy Fung
    如果是真的也要祝福佢喔😍😍😍
    3小時前
→更多留言...(1)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 尹鈞相被爆與7歲年下大學生相戀？所屬社火速否認仍存疑點
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手