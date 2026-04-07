社長太狂！Jisoo送員工「一人一個400萬DIOR包」！網友暴動：還缺人嗎？

BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）近日以「新人社長」的超狂霸氣，再次成為話題焦點！

自從成立一人經紀公司「BLISSOO」、展開獨立發展後，Jisoo不只事業運開掛，連對員工都寵出新高度。 近日BLISSOO的員工們接連在個人SNS上po出從Jisoo收到的禮物認證照，引發熱烈討論。

照片中清一色都是高奢DIOR的包包，而且一個要價超過400萬韓元（約新台幣9.3萬元），其中一款在官網上的售價更高達445萬韓元。 而這些全都是Jisoo親自準備、用來感謝員工辛苦付出的「社長大禮包」。員工們的貼文也充滿了對社長的愛，紛紛寫下「I love you， CEO」、「Jisoo最棒」、「社長謝謝您」等告白，看得出來公司氣氛超融洽，老闆與員工之間的感情好到讓人羨慕。 網友也狂讚：「完全就是天使社長啊」、「還缺人嗎？」、「這才是真正的炫富」。



除了暖心社長形象，Jisoo在演藝事業上的表現也持續發光。 她在Netflix原創影集《訂閱男友》中的演出，獲得外媒一致好評。 美國《時代雜誌》更盛讚：「這是Jisoo至今最適合她的角色，完美展現了女性中心浪漫愛情劇的魅力。」

接下來，Jisoo還將於23日在法國舉行的「坎城系列影展」（Canneseries）中，獲頒「Madame Figaro Rising Star Award」（費加洛女士新星獎），這個獎項專門表揚極具潛力的新生代演員，再次證明她在戲劇圈的實力備受肯定。



從BLACKPINK成員、個人經紀公司社長，再到備受好評的演員，Jisoo用實力與人品一步步證明自己的能耐。 無論是送員工名牌包的暖心舉動，還是征戰國際影展的演藝成績，都讓全球粉絲更加期待她接下來的每一步發展。

只能說，這樣又有才華又寵員工的社長，誰不想跟？

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