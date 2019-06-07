当爱豆谈恋爱被发现时...粉丝心理真的是「我给他花了多少钱啊」？

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现在爱豆们谈恋爱算是非常平常的一件事了，但是偶像们还是不敢轻易谈恋爱，毕竟是靠粉丝吃饭！ 但是偶像们都是正值美貌且精力旺盛，所以也有不少例外！

每次爆出爱豆们间的恋情，全网几乎呈现瘫痪状态，一整日两人的姓名都会占据热搜榜头条，像润娥和李升基、KAI和JENNIE等都尝到过这个滋味。



对於爱豆们的恋情，有的粉丝拍手叫好，表示「wuli爱豆终於也是正常人，需要感情的滋润」；也有的是不满，就像Super Junior晟敏结婚之后 就被很多粉丝们抵制，这次更是发布声明要求他退团。

那么对於爱豆们谈恋爱，大部分粉丝都会是什么心理呢？ 最近韩网上就流传著一段话，引发了广大追星迷妹们的共鸣。 这位PO主是这样说的：如果爱豆谈恋爱被发现的话，饭们一般都是一致得以「我给他花了多少钱啊」作为总结。 这从某方面来看，其实和用「我是怎么把你养大」这句话来批评我们的父母的压迫很相似。 这就是「如果我花了钱的话，就算是刁难你，也是我正当的权利」的全民错觉。



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其实饭们对爱豆抱有的感情极为复杂，有点像恋爱，有点像同事情，以及不求回报的付出（有点类似於母爱），还夹杂著憧憬之情，因为你可能是我无法企及的高度，享受著我想要却得不到的一切美好。甚至还有一份「爱的供养」，宁愿掏空自己成全你。



「图：twitter、tvN Drama Official Facebook」

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