当爱豆谈恋爱被发现时...粉丝心理真的是「我给他花了多少钱啊」？

当爱豆谈恋爱被发现时...粉丝心理真的是「我给他花了多少钱啊」？

明星   2019年6月7日   星期五08:15   Rui   11

现在爱豆们谈恋爱算是非常平常的一件事了，但是偶像们还是不敢轻易谈恋爱，毕竟是靠粉丝吃饭！ 但是偶像们都是正值美貌且精力旺盛，所以也有不少例外！

每次爆出爱豆们间的恋情，全网几乎呈现瘫痪状态，一整日两人的姓名都会占据热搜榜头条，像润娥和李升基、KAI和JENNIE等都尝到过这个滋味。

对於爱豆们的恋情，有的粉丝拍手叫好，表示「wuli爱豆终於也是正常人，需要感情的滋润」；也有的是不满，就像Super Junior晟敏结婚之后 就被很多粉丝们抵制，这次更是发布声明要求他退团。

那么对於爱豆们谈恋爱，大部分粉丝都会是什么心理呢？ 最近韩网上就流传著一段话，引发了广大追星迷妹们的共鸣。 这位PO主是这样说的：如果爱豆谈恋爱被发现的话，饭们一般都是一致得以「我给他花了多少钱啊」作为总结。 这从某方面来看，其实和用「我是怎么把你养大」这句话来批评我们的父母的压迫很相似。 这就是「如果我花了钱的话，就算是刁难你，也是我正当的权利」的全民错觉。

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其实饭们对爱豆抱有的感情极为复杂，有点像恋爱，有点像同事情，以及不求回报的付出（有点类似於母爱），还夹杂著憧憬之情，因为你可能是我无法企及的高度，享受著我想要却得不到的一切美好。甚至还有一份「爱的供养」，宁愿掏空自己成全你。

「图：twitter、tvN Drama Official Facebook」

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留言/评论
  • Karen Lee
    結婚/交女友我都覺得還好, 若是錢拿來養個罪犯才嘔咧~
    30分前
  • Karl Wan
    小編，晟敏事件沒搞清楚就亂編，不是因為結婚，而是態度，還拿sj贊助做自己蜜月(即是拿公款做私事)。連我這個路人都知。
    1小时前
  • 羅可軒
    可憐啊…當了偶像就不被當成人類對待，不能結婚 不能談戀愛 不能過自己想過的生活 因為我花了很多錢在你身上，你就要照著我期待的樣子活著...
    2小时前
  • Ascott HO
    「我給他花了多少錢了？」... 或者可以解讀為「我給他花了多少錢了，他居然拿去養另一個女人」😂 女人還是有妒忌心吧，愛豆有戀人的確是很正常的事，只是那個能獨佔愛豆的女人能低調點，那大家才能有好日子啊 😅
    44分前
  • Yuqi Ding
    黃湘瑜花了多少錢阿😂😂😂
    55分前
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