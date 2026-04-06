李昇基與 Big Planet Made 終止合約！怒斥「拖欠員工薪資」，繼泰民、THE BOYZ後逃出魔窟

曾經在與前東家 Hook 娛樂的「0 元結算」鬥爭中獲得全民支持的李昇基，今日（6日）再度發出重磅聲明。 透過法律代理人證實，他已於 3 月底正式通知 Big Planet Made （BPM） 解除專屬合約，理由是公司嚴重違反合約，甚至波及到了最基層的現場工作人員。

忍無可忍！去年 9 月起「零結算」，員工薪水都拖欠

根據聲明指出，李昇基自去年 9 月至今未收到任何結算金，但他仍試圖維持信任。 壓倒駱駝的最後一根稻草，是公司竟連演藝活動支援費、現場工作人員及外部廠商的費用都全面拖欠。 李昇基為了確保結算透明化要求閱覽文件，卻遭到無正當理由拒絕。 他氣憤表示，為了阻止辛苦工作的基層人員領不到薪水，才不得不做出斷捨離的決定。

責任感爆棚！既定行程照跑 不讓粉絲失望

儘管與公司撕破臉，李昇基仍展現「國民弟弟」的擔當。 他強調為了不讓粉絲與現場工作夥伴失望，已經排定的既定行程將會帶著責任感如期消化，絕不會因為合約糾紛影響工作，暖心舉動獲網民激讚。



旗下藝人驚傳「集體逃離」潮

Big Planet Made 作為 One Hundred 旗下的廠牌，近期爆發多項經營問題，旗下藝人似乎正掀起一場「大逃亡」。 除了李昇基，包括SHINee 泰民、THE BOYZ、VIVIZ、李茂珍、BE'O 等皆已通知解除專屬合約。

BPM 雖然否認部份質疑，聲稱「正在根據合約條件進行協議與調整」，但核心藝人的接連離開，已讓該廠牌面臨嚴重的信用破產。

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