Super Junior 圭賢 宣布20週年粉絲見面會！《Hotel 203》亞巡化身「飯店總經理」迎粉絲

人氣歌手圭賢將在韓國舉辦單獨粉絲見面會，這也是他時隔約 7 年再次在國內舉行單獨粉絲見面會，並陸續前往東京、台北、上海等地舉行。

圭賢於 7 日下午 2 點透過官方 SNS 公開了單獨粉絲見面會「圭賢出道 20 週年紀念粉絲見面會《Hotel 203》在首爾（KYUHYUN 20th Anniversary Fanmeeting ‘Hotel 203’ IN SEOUL）」（以下簡稱《Hotel 203》）的海報。

公開的海報中，圭賢化身為飯店總經理，身穿白色調的經典制服並手持電話聽筒。圭賢以深邃的眼神與沉穩的表情散發溫柔且高雅的氣質，預告將溫暖迎接造訪《Hotel 203》的所有人。



在充滿復古氛圍的概念下，圭賢作為負責《Hotel 203》的總經理，除了音樂與談話環節之外，據悉也準備了多樣化的單元，以回報粉絲長久以來不變的支持，令人更加期待。

《Hotel 203》是圭賢繼 2019 年舉辦的《再次相遇的今天》之後，時隔約 7 年再次在韓國舉行的單獨粉絲見面會。圭賢將於 6 月 6 日至 7 日在首爾廣津區 YES24 Live Hall 展開活動，之後將依序前往 6 月 19 日東京、6 月 27 日台北、7 月 5 日上海，在亞洲 4 個城市舉辦粉絲見面會。

另一方面，為圭賢出道 20 週年紀念亞洲粉絲見面會巡迴揭開序幕的首爾場，粉絲俱樂部預售將於 15 日晚間 8 點透過 YES24 Ticket 開始；一般售票則將於 22 日晚間 8 點透過 YES24 Ticket 與 NOL Ticket 開放。

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