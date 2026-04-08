PLAVE 光速回歸！新專《Caligo Pt.2》試聽公開，主打歌能量爆發、甜蜜情歌已破千萬觀看

高人氣虛擬男團 PLAVE 的先行曲〈흥흥흥〉（哼哼哼）甜到心坎哩，主打歌〈Born Savage〉則散發出爆發性的能量，趕快點進來搶先試聽吧！！

所屬公司 VLAST 於 8 日在 PLAVE 官方 YouTube 頻道公開了第 4 張迷你專輯 《Caligo Pt.2》 的 Highlight Medley 影片，此次新專成員們將展現出截然不同的魅力。



該影片長約 2 分 41 秒。畫面中從地板的洞口浮現出 Starshard，接著轉換成寫著 「Asterum」 的載入畫面。



影片中也能搶先聽到部分收錄曲片段。第一首曲目是 〈花朵們的遊行〉，帶有令人聯想到 阿卡貝拉（a cappella） 的溫暖氛圍。

先行公開曲 〈흥흥흥〉 展現出活潑俏皮的魅力，創作歌手 SOLE 以 Featuring 身分參與，完成了可愛又甜美的氛圍。公開第六天也已經累積了1243萬次的觀看紀錄。



主打歌 〈Born Savage〉 則散發出爆發性的能量；〈Lunar Hearts〉 令人印象深刻的是其鋼琴旋律。



最後播放的是〈我也這麼認為〉。正如歌詞「在歌聲流淌的徹夜時光裡，一切看起來都格外浪漫」，為聽眾帶來一首甜蜜的情歌。

PLAVE 時隔約 5 個月以新專輯再次回歸。去年 11 月他們曾發行第二張單曲專輯 《PLBBUU》，以活潑的新曲向粉絲問候。



此外，他們也透過演出與粉絲見面。去年 11 月 21、22 日，在首爾高尺天空巨蛋舉辦演唱會「DASH: Quantum Leap」。

此次 PLAVE 第 4 張迷你專輯《Caligo Pt.2》將於 4 月 13 日正式發行。

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