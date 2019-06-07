網民貼出《阿斯達年代記》＆《Game Of Throne》對比圖：多角度撞款鐵王座也神似！
韓劇 2019年6月7日 星期五08:00 Rui
tvN的年度力作《阿斯達年代記》正式開播，雲集了張東健、宋仲基、金智媛等人氣演員加盟，在開播前就被譽為韓版《Game Of Throne》（權力遊戲）。
6月1日，《阿斯達年代記》火熱上檔，首集最高收視率達8%，算是個很不錯的出發。不過剛剛播出2集，觀眾們就發現了問題，道具、造型和佈景怎麼嗅出了人氣美劇《權利的遊戲》的味道？
有網友就在博客上發佈了一張名為「《Game Of Throne》vs《阿斯達年代記》」的對比圖，圖片將《Game Of Throne》與《阿斯達》劇照進行了對比~王座、斗篷、髮型、佈景一應俱全，這樣對比來看確實有些相似哦。
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《阿斯達年代記》講述了在假想之地「阿斯達」中，理想國的誕生，以及在那裡生活的人們之間鬥爭和團結的愛情神話英雄故事， 大家覺得它和《Game Of Throne》有多少相似呢？
「圖：cr-logo、NATE」
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