「千萬演員」朴志訓脫下袞龍袍，換上廚師服！新劇《菜鳥伙房兵》海報公開，全新魅力令人期待

朴志訓今年真的展開多樣的活動！大家期待他的新劇《菜鳥伙房兵》嗎？

將於5月11日上線的TVING原創劇《菜鳥伙房兵》，由朴志訓、尹敬浩、韓東希、李洪耐主演，講述二等兵江成宰用菜刀取代步槍、用圍裙取代彈帶，一步步成長為「傳說級炊事兵」的故事，是結合軍隊、料理與奇幻元素的新題材作品。

本劇改編自同名人氣NAVER網漫，也是朴志訓的新挑戰，自公開以來就備受關注。最新角色海報中，他脫下古裝、換上廚師服，展現截然不同的魅力，粉絲期待值直線上升。海報上寫著「用菜刀取代步槍！用圍裙取代彈帶！」，江成宰在廚房中熟練翻炒，氣場十足。畫面中還有彷彿遊戲的「任務視窗」，寫著「歡迎你，勇者！現在開始廚師之路」，更添趣味，也令人好奇他如何一步步成為傳說炊事兵。



而朴志訓日前在電影《王命之徒》中飾演年輕君王端宗，角色在即位不久後因叛亂被流放，在絕望中逐漸失去求生意志，卻在偏遠村落中短暫重拾希望，最終仍走向悲劇結局。他以細膩的眼神演技詮釋角色內心轉折，獲得觀眾一致好評。目前累積觀影人次已突破1616萬，成功躋身千萬票房演員行列。



除了戲劇與電影活動外，朴志訓也即將以歌手身份回歸，睽違3年推出首張單曲專輯《RE:FLECT》，將於29日發行。公開的概念照中，他以橙色髮型搭配自然妝容亮相，臉上淡淡雀斑與夢幻眼神同時展現少年感與成熟氛圍。此外，他日前也與 Wanna One 成員相隔7年再度合體，為實境節目《WANNA ONE GO : Back to Base》首播暖身。



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