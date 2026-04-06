少女時代Tiffany與卞約漢已成夫妻！曝「先登記再辦婚禮」原因，徐玄曾一度哭著阻止

《拜託了冰箱》中，少女時代成員 Tiffany 透露先辦理結婚登記、晚於婚禮的原因，並分享了自己完成結婚登記後的感想。

5日播出的 JTBC 綜藝節目《拜託了冰箱 since 2014》中，Tiffany 與 孝淵 以嘉賓身份出演，並聊了許多話題。

此前，Tiffany 已於今年 2月27日，與公開戀愛中的大她3歲的演員卞約漢透過辦理結婚登記，正式成為夫妻。

當天，主廚們與主持人們也談到了 Tiffany 的結婚消息。孝淵表示：「我真的非常驚訝。特別是對於帕尼（Tiffany），我一直覺得只要她有一天能結婚就很好了。她對工作真的非常投入，感覺像是同時愛上了工作與愛情，完全無法抽身。所以對我來說真的很意外。」



Tiffany 則解釋了自己結婚的理由，她表示：「出現了一個想要和他一起度過珍貴時光的人。」

她也提到徐玄曾經勸阻自己結婚的事情。Tiffany 說：「忙內突然一邊流淚一邊說『我不能把姐姐送走』。我就跟她說：『徐玄啊，我已經37歲了。』」這段話也引發現場笑聲。



被問到為什麼會 先辦理結婚登記 時，Tiffany 說明：「婚禮當然也很重要，但更重要的是想每天都和對方一起生活的心情，所以才先宣告成為法律上的夫妻。」

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞