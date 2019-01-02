KAI&JENNIE戀情早就現端倪？明明站很遠JENNIE也要努力移動到男友身邊～
明星 2019年1月2日 星期三10:00 Rui
2019年1號官方CP已經誕生，他們就是EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE，經紀公司已經回應兩人互有好感正在交往中。
據爆料，KAI和JENNIE從去年10月就開始交往。 因為戀情尚未曝光，兩人的行蹤也極為保密，雖然有過為數不多的同台，但那時誰都沒有嗅到任何味道，直到昨日戀情曝光，回過頭來再看，原來從那時候起兩人就已經愛意滿滿啦。
上個月播出的《Show!音樂中心》中JENNIE為自己的歌曲《SOLO》做宣傳，而EXO則在宣傳《Love Shot》。 某日的節目最後，為了發佈當天的冠軍，所有演出嘉賓登台亮相，作為候選人的宋旻浩和JENNIE站在了MC的兩側等待著結果的公開。 最終由宋旻浩奪得了那周的第一。
接下來的發生的事情吸引了所有人的目光，原本和KAI隔著較遠距離而站的JENNIE慢慢走到了KAI的附近，在男友面前跳起了同公司前輩宋旻浩的舞蹈，當時該場景被當做是同公司前後輩之間的友情而成為熱議的焦點。 然而，KAI和JENNIE的戀情曝光後，粉絲們又有了全新的解釋，都覺得「她可能想站到男友身邊」。
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戀情曝光之前很小心翼翼地KAI和JENNIE~
「圖：PANN」
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