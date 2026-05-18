IG一則貼文值9億！Lisa公開日常照「平民杯具」意外成焦焦點！網友：比精品還難搶

BLACKPINK成員Lisa近日公開自己樸實無華的日常，與她驚人的天價身價形成強烈對比，意外掀起全球粉絲熱議。 Instagram上一則貼文就價值數億韓元的她，這回po出的隨身小物竟然超親民，讓網友直呼「太圈粉了！」

Lisa在17日於個人SNS上傳了一張照片，她悠閒地喝著茶、手裡還捧著小說《柏青哥》，看起來相當愜意。 不過粉絲們的目光不在她的美貌上，而是她手上那隻杯子——竟然是迪士尼樂園角色「米妮」的圖案，而且被眼尖網友發現，這是在韓國大創只要2000韓元（約新台幣45元）就能買到的平價杯款。



對比Lisa的驚人收入，英國數據分析公司Hopper HQ曾估算，擁有超過1億粉絲追蹤的Lisa，IG一篇貼文的廣告價值高達62萬美元（約新台幣1858萬元、韓幣9.31億韓元）。 換句話說，她隨便發一篇文就能進帳超過9億韓元，但私下卻愛用台幣50元的大創杯，超反差的反應讓網友紛紛留言：「Lisa用過就像名牌了」、「太樸實了反而更喜歡她」、「還以為是哪個時尚品牌出的限量款」、「這可能是我唯一買得起的Lisa同款」、「立刻去官網下單」等。



除了展現親民魅力，Lisa本業也持續寫下新紀錄。 她將於6月登場的2026年美加墨世界盃開幕式上表演，與全球觀眾見面。 據了解，Lisa已與國際足總（FIFA）完成簽約，屆時將在美國洛杉磯SoFi體育場舉行的開幕典禮上，與Katy Perry、Future等世界級巨星同台，再度證明她「K-pop女王」的驚人地位。

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