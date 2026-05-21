朴恩斌化身財閥千金藏驚人秘密！下一部新劇《驚悚的戀愛》海報曝光，合作梁世宗、邕聖祐

tvN 全新靈異韓劇《驚悚的戀愛》公開了女主角 朴恩斌 獨特氣場的命運版海報，讓觀眾對首播的期待充滿了好奇～。

將於7月18日晚間9點10分首播的tvN全新週末劇《驚悚的戀愛》，講述能看見鬼魂的財閥繼承女「千汝麗」（朴恩斌 飾），與世界上最害怕鬼的熱血檢察官「馬康旭」（梁世宗 飾）之間橫衝直撞的靈異愛情故事。該劇改編自同名人氣電影，並加入電視劇版本獨有的設定，預計將帶來耳目一新的趣味。



此次公開的海報中，描繪了在陰森夜晚裡，獨自坐在古典宅邸中的千汝麗模樣。她穿著華麗禮服展現高雅氣質，但眼神中卻流露出難以掩飾的孤獨與秘密，令人移不開目光。



尤其是與優雅禮服形成強烈對比的厚重皮革手套，更成為引發好奇的關鍵亮點。彷彿暗示著手套之下隱藏著某種特殊祕密的模樣，也進一步提升觀眾對角色的好奇心。

再加上「你的眼中，也看得到『他們』嗎？」這句意味深長的文案，更讓人對那些只有女主才看得見的存在產生毛骨悚然的想像。

朴恩斌此次完美化身為外表是華麗財閥千金、內心卻隱藏能看見鬼魂祕密的「千汝麗」，預計今年夏天將同時為觀眾帶來刺激的驚悚感與甜蜜浪漫。



梁世宗飾演充滿正義感的檢察官「馬康旭」，擁有出色體能與卓越頭腦，是個正直又熱血的人物。邕聖祐則飾演雷蒙德酒店代表「姜民煥」，表面溫柔紳士，實則暗藏野心。



tvN全新週末劇《驚悚的戀愛》將於7月18日晚間9點10分(KST)首播，勢必為炎熱夏天帶來一股沁涼寒意。

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