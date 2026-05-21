李光洙自爆一度以為沒被選上《劉在錫的民宿法則》！劉在錫突爆：「我當時反對他加入」笑翻全場 XD

再過幾天就可以看到《劉在錫的民宿法則！》啦！已經準備好要笑了XD

Netflix 全新綜藝《劉在錫的民宿法則！》是一檔以「初次挑戰營地主人」的劉在錫為核心，搭配性格各異的員工李光洙、邊佑錫、池睿恩，一同在營地與住宿嘉賓展開吃住玩樂的團體生活綜藝。



近日於製作發表會上，談到加入契機時，李光洙表示，自己在收到邀約前就已經看過招募公告，當時就覺得企劃相當新穎有趣，因此也非常期待能參與其中。他笑說：「其實當時大概有10%的期待，以為自己可能已經不會被選上了，還有點小失落，結果後來真的收到邀約，才順利加入。」



不過話鋒一轉，劉在錫隨即笑著補充：「其實我當時是反對的。」一句話立刻引爆現場笑聲，也讓整場發表會氣氛更加輕鬆愉快。對於「反對」的說法，劉在錫也進一步解釋，其實是出於安全與健康方面的考量，因此當時才會比較謹慎，並非真正否定李光洙的加入啦 XD



從之前公開照片和預告中，就能感受到現場輕鬆又熱鬧的氛圍，也讓人更加期待這組合會碰撞出什麼樣的化學反應！有別於一般節奏較慢的民宿綜藝，本次更像是帶有團康感的集體生活挑戰，三天兩夜的行程幾乎滿檔，從早晨任務、三餐準備，到遊戲、才藝比拼與深夜聊天，全程幾乎沒有空檔。而《劉在錫的民宿法則》將於5月26日公開第1～5集，6月2日公開第6～10集，看來大家可以連笑兩週了～！

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