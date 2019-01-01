新年第一爆！EXO KAI❤BLACKPINK JENNIE熱戀中
明星 2019年1月1日 星期二09:19 Rui
每年的1月1日，韓國的廣大網民們都在坐等DISPATCH的爆大料，自從2013年起新年的第一天他們都會爆出一對娛樂圈頂級CP的愛戀大料，而今年輪到了EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE！
EXO和BLACKPINK，前者是SM娛樂的代表男團，後者是YG的團寵小公主，KAI和JENNIE的跨社戀愛瞬間點燃了所有網民的八卦魂。 爆料一向快很準的DISPATCH也給出了「實錘」證明兩位超一線偶像正在熱戀中。
媒體拍到了兩人在公園秘密約會的照片，KAI親自開車前往女友的家中接人，抵達天空公園後也是KAI先下車，然後很紳士地替JENNIE開車門。 據說KAI結束國外的演出返回韓國（2018年12月2日）所做的第一件事情就是探望JENNIE，正處於熱戀期的兩人如膠似漆。
KAI和JENNIE也有相似之處呢，那就是穿衣造型越來越有CP感，他們喜歡相同色系的大衣，喜歡匡威運動鞋，且都踩著鞋後跟像拖鞋一樣穿，偏愛各種針織帽和圍巾。 兩人似乎在用各種配飾回應對方，是隱藏的情侶Look呢。
2018年的10月，KAI和JENNIE一同出席了巴黎時裝周的活動，隨後兩人都在各自的SNS上發佈了在埃菲爾鐵塔前的照片，不知道是不是互相替對方照的呢？
據D社爆料，YG的老闆楊賢碩去年10月對某八卦雜誌發怒，該報社稱他和JENNIE是戀人關係，遭到了楊賢碩的強烈否認。 而該報導確實也是無中生有，那時的JENNIE正在和KAI熱戀中。
更多照片請戳：這是LOVESTAGRAM嗎？
KJ情侶的愛情證據
相愛的人會越來越像，KJ情侶完全分析
「圖：KAI/JENNIE IG」
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