KAI&JENNIE恋情早就现端倪？明明站很远JENNIE也要努力移动到男友身边～
明星 2019年1月2日 星期三10:00 Rui
2019年1号官方CP已经诞生，他们就是EXO的KAI和BLACKPINK的JENNIE，经纪公司已经回应两人互有好感正在交往中。
据爆料，KAI和JENNIE从去年10月就开始交往。 因为恋情尚未曝光，两人的行踪也极为保密，虽然有过为数不多的同台，但那时谁都没有嗅到任何味道，直到昨日恋情曝光，回过头来再看，原来从那时候起两人就已经爱意满满啦。
上个月播出的《Show!音乐中心》中JENNIE为自己的歌曲《SOLO》做宣传，而EXO则在宣传《Love Shot》。 某日的节目最后，为了发布当天的冠军，所有演出嘉宾登台亮相，作为候选人的宋旻浩和JENNIE站在了MC的两侧等待著结果的公开。 最终由宋旻浩夺得了那周的第一。
接下来的发生的事情吸引了所有人的目光，原本和KAI隔著较远距离而站的JENNIE慢慢走到了KAI的附近，在男友面前跳起了同公司前辈宋旻浩的舞蹈，当时该场景被当做是同公司前后辈之间的友情而成为热议的焦点。 然而，KAI和JENNIE的恋情曝光后，粉丝们又有了全新的解释，都觉得「她可能想站到男友身边」。
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恋情曝光之前很小心翼翼地KAI和JENNIE~
「图：PANN」
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