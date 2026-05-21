會不會太可愛！Hello Kitty與Jisoo聯名「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」5月22日登場！

以「交換日記」為主題的「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」在台北市信義區新光三越可愛登場！現場看見超可愛的大型Jisoo與Hello Kitty人偶，還有一堆粉紅色的房間布置與生活小物，粉絲們一定高舉手機狂拍停不下來！





復刻了韓國快閃店的可愛風格，展場中呈現了許多生活小物，包含環保袋、手機吊飾、行李吊牌、首飾盒、抱枕、大小絨毛玩偶、便當飲料提袋、保溫瓶等等超過20款聯名週邊商品，還有9款盲盒隨機銷售。牆面上也有大幅的Q版Jisoo與Kitty的圖案，提供粉絲們最佳拍照留念的位置，融入超可愛的Kitty世界裡。





「HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」以「交換日記」為主題，呈現JISOO與HELLO KITTY之間長久以來的喜愛與互相欣賞的情感連結，同時描繪HELLO KITTY充滿魅力的日常世界。本次快閃店中，兩位主角以珍珠裝飾粉紅禮服、愛心造型麥克風與甜酷風格短靴造型登場，邀請粉絲走入專屬於台北的夢幻互動世界，感受兩大人氣角色跨界合作所帶來的獨特魅力。





營運期間： 2026年 5月 22日 (五) ～ 2026年 06月 07日 (日)

營運時間：週一 ～ 週日 12:00 – 21:00（最後入場時間為20:30）

地點：110臺北市信義區松壽路9號 [A9 9F宴會展演館]

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