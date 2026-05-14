「軍浦韓孝周」來了！BLACKPINK Jisoo親姊姊登時尚生存戰，曝妹妹真實反應：她可能比我還緊張吧

演藝圈最強基因再添一筆！BLACKPINK成員Jisoo的親姊姊金智尹，正式進軍電視圈啦！她以實境生存節目《KILL IT：Style Creator 大戰》挑戰者身份登場，頂著「Jisoo親姊」的光環，還沒現身就先轟動。

12日首播的tvN《KILL IT：Style Creator 大戰》，集結了全球品牌大使、世界模特兒、超級網紅等100位「It Girl」，她們的社群媒體追蹤人數加起來高達4300萬，場面超壯觀。 而金智尹的出場更是充滿神秘感，節目組先用「BLACKPINK Jisoo的親姊姊」這個標籤吊足大家胃口，接著公開她與Jisoo的私下合照，立刻引爆全場驚呼：「真的是親姊姊？」、「長得好像！」



面對參賽者們的熱烈反應，金智尹大方承認：「我的妹妹就是大家熟知的BLACKPINK Jisoo。」她也透露，妹妹應該比自己還緊張，「她可能會一邊想著『她能做好嗎？ 應該會做好的吧？』，就這樣默默支持著我。」當天金智尹的穿搭也超有氣勢，一襲黑色洋裝配上強烈的紅色絲襪，瞬間抓住所有人目光。 她自信滿滿地說：「我今天這套穿搭的概念就是『我要壓倒所有人』，所以才用紅色當作亮點。」不過在她之前已經有不少參賽者也用了紅色單品。 一旁的其他選手直接補刀：「我其實沒有把她當成競爭對手耶。」火藥味瞬間飄散開來。



金智尹的背景也相當驚人。 她曾是航空公司的空服員，社群追蹤數超過50萬，學生時期更因為出眾的外貌，被稱為「軍浦韓孝周」。 目前她已經是已婚身份，還是兩個孩子的媽，但依舊保持著凍齡美貌。



《KILL IT：Style Creator 大戰》是一檔讓100位時尚創作者爭奪「風格icon」寶座的生存節目，導師陣容包括模特兒出身的藝人張允柱、演員李鍾元，以及TOMORROW X TOGETHER成員然竣。 金智尹能否靠實力殺出重圍，而不是只靠「Jisoo姊姊」的光環，大家都在看！

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