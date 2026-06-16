池晟新剧《公寓》公开竞选海报！河润景、朴丙垠、文素利等人，爆笑政见吸睛十足

JTBC全新韩剧《公寓》的池晟、河润景、朴丙垠、文素利透过致敬选举竞选海报风格的「角色海报」，成功吸引众人目光。「你的ONE PICK是谁！？」

确定将於7月11日首播的JTBC全新周末剧《公寓》（金允英编剧、赵容元导演）是一部贴近日常生活的人性剧，讲述为了夺取公寓里的「无主之财」，前黑帮「绿洲派（Oasis派）」老大朴海刚（池晟 饰）参选住户代表会会长，并与居民们携手揭发腐败与不法行为的故事。



池晟、河润景、朴丙垠、文素利透过此次公开的「角色海报」，预告《公寓》将是一部角色魅力十足的作品。尤其四位主角化身为住户代表会会长选举候选人，不仅以吸睛造型抓住目光，更透过各自的竞选政见展现独特魅力，令人更加期待他们个性鲜明的精彩演出。



首先，饰演传奇级「呆帐回收率0%」的前绿洲派老大朴海刚的池晟，为了筹措100亿韩元资金拯救如父亲般的龙万，因此决定竞选公寓住户代表会会长。海报中的他以炯炯有神的眼神和自信满满的表情吸引目光，并高喊：「我将成为各位居民最可靠的伙伴！」朴海刚（池晟）充满干劲的竞选之路备受关注。



原本梦想成为大型律师事务所「We Partners」律师，但现实却是在该事务所免费法律谘询窗口打工的姜夏莉，由河润景饰演。她以充满活力的姿势展现坚定决心，并喊出「我将成为居民们的手与脚！」展现十足干劲，也激起观众好奇心。



朴丙垠饰演建设公司代表兼顶楼豪宅住户李忠元，他集外貌、财力、口才与幽默感於一身。海报中他伸出手露出温和笑容，散发从容不迫的气质，并以「我将成为居民们的骄傲！」为竞选口号，展现满满高级感。朴丙垠是否会带来意想不到的反转，也令人期待。



至於文素利饰演的张淑珍，则是公寓里无所不知、24小时充满责任感的人物。她戴著夸张华丽的项炼、手套与围巾，展现对选举无比认真的态度。张淑珍（文素利）提出「我将成为居民们的声音！」的竞选承诺，并散发凡是社区大小事都要亲自参与的热心气息，吸引众人关注。



另一方面，JTBC全新周末剧《公寓》由曾执笔《福秀回来了》的金允英编剧，以及凭藉《寻找孩子》荣获首尔国际电视节导演奖的赵容元导演携手打造。该剧以大家都听过、却鲜少关注的公寓管理费中的「长期修缮准备金」为题材，凭藉新颖设定在开播前便掀起热烈讨论。将於7月11日晚间10点40分KST首播。

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