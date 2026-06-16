池晟新劇《公寓》公開競選海報！河潤景、朴丙垠、文素利等人，爆笑政見吸睛十足

JTBC全新韓劇《公寓》的池晟、河潤景、朴丙垠、文素利透過致敬選舉競選海報風格的「角色海報」，成功吸引眾人目光。「你的ONE PICK是誰！？」

確定將於7月11日首播的JTBC全新週末劇《公寓》（金允英編劇、趙容元導演）是一部貼近日常生活的人性劇，講述為了奪取公寓裡的「無主之財」，前黑幫「綠洲派（Oasis派）」老大朴海剛（池晟 飾）參選住戶代表會會長，並與居民們攜手揭發腐敗與不法行為的故事。



池晟、河潤景、朴丙垠、文素利透過此次公開的「角色海報」，預告《公寓》將是一部角色魅力十足的作品。尤其四位主角化身為住戶代表會會長選舉候選人，不僅以吸睛造型抓住目光，更透過各自的競選政見展現獨特魅力，令人更加期待他們個性鮮明的精彩演出。



首先，飾演傳奇級「呆帳回收率0%」的前綠洲派老大朴海剛的池晟，為了籌措100億韓元資金拯救如父親般的龍萬，因此決定競選公寓住戶代表會會長。海報中的他以炯炯有神的眼神和自信滿滿的表情吸引目光，並高喊：「我將成為各位居民最可靠的夥伴！」朴海剛（池晟）充滿幹勁的競選之路備受關注。



原本夢想成為大型律師事務所「We Partners」律師，但現實卻是在該事務所免費法律諮詢窗口打工的姜夏莉，由河潤景飾演。她以充滿活力的姿勢展現堅定決心，並喊出「我將成為居民們的手與腳！」展現十足幹勁，也激起觀眾好奇心。



朴丙垠飾演建設公司代表兼頂樓豪宅住戶李忠元，他集外貌、財力、口才與幽默感於一身。海報中他伸出手露出溫和笑容，散發從容不迫的氣質，並以「我將成為居民們的驕傲！」為競選口號，展現滿滿高級感。朴丙垠是否會帶來意想不到的反轉，也令人期待。



至於文素利飾演的張淑珍，則是公寓裡無所不知、24小時充滿責任感的人物。她戴著誇張華麗的項鍊、手套與圍巾，展現對選舉無比認真的態度。張淑珍（文素利）提出「我將成為居民們的聲音！」的競選承諾，並散發凡是社區大小事都要親自參與的熱心氣息，吸引眾人關注。



另一方面，JTBC全新週末劇《公寓》由曾執筆《福秀回來了》的金允英編劇，以及憑藉《尋找孩子》榮獲首爾國際電視節導演獎的趙容元導演攜手打造。該劇以大家都聽過、卻鮮少關注的公寓管理費中的「長期修繕準備金」為題材，憑藉新穎設定在開播前便掀起熱烈討論。將於7月11日晚間10點40分KST首播。

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