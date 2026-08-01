孔晓振新剧《杀手妈咪》挑战沉默寡言的杀手！自曝「台词超少」：背词压力小很多XD

《杀手妈咪》主演孔晓振分享了这次饰演杀手角色的感想，虽台词少压力变小，却也比想像中困难许多。

本周举行的MBC全新金土剧《杀手妈咪》发布会上，导演尹钟镐、孔晓振、郑准元、李相二、无真星、崔宇成、李银泉等人出席活动，分享拍摄幕后故事。





《杀手妈咪》讲述拥有世界上最危险工作的职业妈妈柳宝娜（孔晓振 饰），在杀手与上班族、妻子与母亲这双重人生之间，努力维持属於自己的工作与生活平衡（Work-Life Balance）的故事。剧集将透过一名为了守护家人而再次踏上战场的女性，带来动作、喜剧与贴近现实的共鸣。



当天，孔晓振介绍自己的角色表示：「我饰演的是过去以『翠鸟』之名活跃的传奇杀手，如今则以Doorumy电子营业3组部长的身分生活的柳宝娜。」



她表示：「看过原作网漫的粉丝，应该都对角色有自己的想像，但透过影像呈现的柳宝娜，也会让大家感受到更加立体的人物魅力。这个角色最大的魅力，在於她很擅长控制并隐藏自己的情绪。不只是杀手的一面，她身为某个家庭的媳妇、职业妈妈的日常，也以很好的平衡呈现出来。大家也会很好奇，一位家庭主妇、媳妇、妻子，究竟是因为什么契机才会重新回到这份工作，这也是本剧的一大看点。」



她也分享了拍摄过程中的辛苦与感想。孔晓振表示：「因为这是一个沉默寡言的杀手角色，和前作相比，台词量明显少了很多，所以拍摄时背台词的压力也减轻不少。」她接著说：「不过，实际演出后才发现，杀手角色比我想像中困难得多。因此我特别著重於呈现有丈夫和女儿等待自己回家的日常生活，以及杀手身分之间来回切换时的反差感。」





《杀手妈咪》已於昨晚（7月31日）21点50分首播。



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