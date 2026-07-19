苏志燮、池晟、南宫珉掀演技派大叔时代！《金特务》《公寓黑风暴》《婚姻之后》收视、人气双爆发

今年夏天最巧合的是...苏志燮、池晟、南宫珉、崔代勋、尹敬浩、朱相昱、朴丙垠等多位资深「大叔级」男演员，同时活跃於韩国的影剧市场，分别透过《金特务：本色回归》、《公寓黑风暴》以及《婚姻之后》等作品，受到观众们的高度关注。

SBS《金特务：本色回归》最大的魅力，在於三位帅气又幽默的中年特务所展现出的绝佳默契。



苏志燮饰演的金部长，是一名伪装成平凡上班族生活的前顶尖特务。然而，当独生女陷入极度危险时，他不得不再次唤醒过去身为特务的战斗本能。在片中展现华丽的近身格斗动作、惊人的跳跃场面，以及传奇杀手冷冽锐利的眼神，都令人印象深刻。



崔代勋饰演曾获跆拳道金牌的成汉秀，展现熟男沉稳又帅气的动作戏；尹敬浩则饰演海军陆战队战友会成员朴镇哲，虽然怕老婆，却总是在关键时刻全副武装现身，制造不少笑点。三人组成完美搭档，共同展开复仇行动。而朱相昱饰演的反派朱江灿代表，手段狠辣无情，强硬的魅力也令观众们不寒而栗。（Netflix同步播出）



另一方面，由池晟主演的JTBC《公寓黑风暴》同样掀起热烈话题。

为了筹措100亿韩元，拯救遭挟持的恩人，曾是犯罪组织首领的朴海江（池晟 饰）潜入高级公寓社区，企图窃取高达178亿韩元的管理费，却意外卷入住户间的权力斗争，并阴错阳差成为英雄。



此次回归，池晟化身伪装成知识分子的黑帮人物，展现冷酷、幽默又带点狡黠的魅力。海江的最大对手，则是住在顶级豪宅的建设公司CEO李忠元（朴丙垠 饰），他是个为了成功，不惜踩著任何人往上爬的人物。



如果说池晟展现的是教科书等级的精湛演技，那么朴丙垠则以看似单纯却令人毛骨悚然的反派形象，牢牢抓住观众目光。两人的正面对决，也让不少观众沉浸其中。（Netflix同步播出）



而南宫珉也凭藉KBS 2TV《婚姻之后》成为近期备受瞩目的焦点。



南宫珉饰演神经外科医师姜泰柱。婚姻陷入危机的他，在准备与妻子离婚之际，妻子却遭到绑架，为了救回妻子，他不得不展开一场赌上性命的惊险追击。



剧中他展现了细腻且富有层次的情感演技，将一名婚姻濒临破裂、却在妻子遭绑架后毅然踏上救援之路的男子诠释得相当有说服力。从压抑内敛的情绪，到面对危机时的焦急、愤怒与坚定，都让观众感受到角色复杂的心理变化，再次证明他深厚的演技派实力。（Disney+同步播出）



这些50代演员展现无可取代的TOP演技

而这三部作品中最吃重的角色，都由46至49岁、即将50被视为韩国电视圈收视保证的资深男演员担纲。他们没有辜负观众期待，以爆发力十足的回归，为今年夏天带来一部又一部精彩且引人入胜的作品。

他们亮眼的收视成绩再次证明，真实且富有层次的演技，依然是确保作品品质最重要的因素，也是许多年轻演员难以取代的优势。

三部作品不仅在韩国国内拥有漂亮的收视成绩与讨论度，海外也是掀起热潮与好评不断，拥有各自的忠实剧迷追看，大家正在追的是哪一部剧呢？

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻