《公寓黑风暴》池晟被问「想和李宝英一起演戏吗？」笑回「怕演不好被骂」甜蜜发言让人期待两人同框

池晟近日登上 JTBC《Newsroom》接受访问，除了分享新剧《公寓黑风暴》，也谈起妻子李宝英与家庭日常，温暖又真挚的分享再次展现他的魅力。

池晟谈到新剧《公寓黑风暴》的出演契机，表示自己喜欢能激发想像力的剧本，而剧中围绕公寓展开的各种事件与可能性，也让他决定接演。剧中他饰演绿洲帮前任老大「朴海江」一角，虽然剧情从寻找藏在公寓内的巨额财富展开，但他认为角色真正寻找到的，是邻里之情、家人之情，以及人与人之间温暖的连结，希望观众也能透过作品感受到生活中的美好。



被问到是否有想过与妻子李宝英出演同一部作品时，池晟笑著表示：「有想过！但如果演不好，感觉会被她骂。」他也打趣说：「因为就在眼前，所以想法突然改变了。」夫妻俩的甜蜜互动让人会心一笑，也让人忍不住期待：「希望有一天真的能看到两人在作品中同框演戏！」



谈及目前最重视的事情，池晟表示：「最近关心的是育儿和家务。」他分享自己会思考如何不对孩子发脾气、倾听孩子与妻子的想法，一点一点累积每天的生活，也希望成为能像朋友一样陪伴孩子的父亲。而他现在最大的愿望就是「健康」，因为只有保持健康，才能陪伴家人，也能继续演戏。



池晟与李宝英交往6年后於2013年结婚，婚后育有一女一子。夫妻俩偶尔透过 IG 分享温馨家庭日常，为兼顾演艺事业与家庭生活，也约定轮流投入作品，并透过应援咖啡车为彼此应援，展现长久婚姻中的甜蜜与默契。近期池晟出演《公寓黑风暴》回归萤幕，而李宝英也传出正在讨论出演新剧《离婚调查官洪末金》，夫妻俩各自在戏剧领域持续带来新作品。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻