《公寓黑风暴》6.3%收视炸裂，池晟率怪咖住户杠上恶势力，这部犯罪爽剧周末全韩都在看

韩国演技派男神池晟带著新作《公寓黑风暴》强势回归，上周六（11日）在JTBC首播就开出红盘，写下全国平均收视率4.6%、首都圈最高冲到6.3%的佳绩，直接空降非地上波（有线台）收视冠军，气势超旺！这部结合悬疑、喜剧与动作的周末剧，才播第一集就让观众看得目不转睛，接下来发展更让人迫不及待。

日常变阴谋，公寓里藏著178亿秘密

《公寓黑风暴》故事就发生在韩国过半人口居住的「公寓」里，编剧脑洞大开，把停车纠纷、包裹乱象、管理费明细这些你我天天遇到的小事，全部变成悬疑阴谋的原料。谁想得到，平平无奇的长期修缮准备金，居然藏著178亿的巨款？一群怪咖住户因此动了歪脑筋，却意外揭开更大黑幕，越演越疯狂。

编剧金允英透露：「希望大家看完之后，会回头关心一下身边的邻居。」看似荒谬的剧情，其实偷偷在传递温暖——原本冷冰冰的公寓大楼，最后竟变成邻居互相扶持的「另类家人」港湾，笑中带泪的转折超有后劲。



黑道老大装乖当主委，正义来得莫名其妙

全剧最大看点，就是池晟饰演的前黑道老大「朴海江」，为了私欲假装成普通住户，还选上管委会主席，本来只想捞钱，却阴错阳差变成铲除大恶势力的「暗黑英雄」。这种「坏人对上更坏的人」的设定，痛快又带点讽刺，看著海江一边掩饰身分、一边跟更凶恶的对手斗智斗勇，爽度破表！

这出戏还抛出一个有趣关键词——「间歇性家人」，意思就是「有需要时才热情装熟」的怪咖组合。海江和假扮他老婆的考生姜夏莉（河润景 饰），以及社区里各怀鬼胎的住户，原本互不信任，却在混战中越来越有默契，甚至比真家人还罩，重新定义了现代社会的邻里关系。



演技派大乱斗，池晟+河润景+朴丙垠+文素利全员飙戏

卡司一字排开全是实力派！池晟把黑道老大的狠劲与装乖住户的反差演得淋漓尽致，让人一秒入戏；河润景饰演的落榜法考生，为了赚生活费接演「代理老婆」，清澈又坚毅的眼神替剧情注入活力。而朴丙垠饰演的管委会大反派，跟池晟处处针锋相对，张力十足；再加上文素利饰演掌握社区所有秘密的实权人物，四位演员互飙演技，火花四射，看得超过瘾。



笑到一半变惊悚，动作场面来真的

别以为只是搞笑闹剧！《公寓黑风暴》从小小插曲一路滚成跨国黑帮牵扯其中的巨大风暴，后半段节奏急转直下，悬疑冷冽的氛围让人背脊发凉。池晟更亲自上阵多场赤手空拳的搏斗戏，拳拳到肉，搭配出乎意料的剧情翻转，保证让你周末夜牢牢黏在电视前。

导演赵容元坚持：「喜剧可以荒谬，但角色情感必须真实。」剧组在夸张情节中牢牢抓住人性底色，打造出一部既幽默又扎实的讽刺杰作。



《公寓黑风暴》每周六、日晚上10点40分在JTBC播出，想看池晟如何从痞子老大变身另类英雄，千万别错过这出笑闹中藏著深意的爽快好戏！



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