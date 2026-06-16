《铁拳教育》金武烈下半年档期排满！手握两部新作，三搭《少年法庭》黄金团队

凭藉 Netflix 原创影集《铁拳教育》再次攀上演艺事业高峰的硬派男神金武烈，已准备好在今年下半年开启「劳模模式」全面回归！近期已接连预告了两部全新作品，拉满了粉丝们的期待值。

金武烈的两部新作分别为《奶奶》与《First Doctor》。 《奶奶》是一部动作惊悚剧，改编自同名网路漫画，讲述过著平凡生活的 70 多岁妇人「淑子」，在得知孙子遇害背后隐藏著巨大恶势力的真相后，毅然决定挺身而出展开复仇。

这部剧先前就因实力派女星李姃垠挑战生涯首部动作片而备受瞩目，而金武烈在收到剧本提案后也爽快点头加盟，促成两人继《少年法庭》后时隔 4 年再次同台戏飙。 在《铁拳教育》中饰演「罗华振」大展俐落身手的他，这次在《奶奶》中又将展现怎样的「金武烈式硬派动作戏」，已成为各界关注的焦点。



如果说《铁拳教育》的爽快打戏将在《奶奶》中延续，那么其对社会抛出沉重反思的深刻内涵，则将在《First Doctor》中深化。 《First Doctor》是一部以人文关怀为核心的医疗剧，背景设定在因人口骤减而面临经营危机、甚至可能遭到割舍废科的综合医院「小儿外科」，剧情围绕著一群肩负使命感的医生，他们负责孩子们人生中的第一次手术、为孩子开启第一个未来，并成为孩子生命中的「第一个大人」， 预计将向观众传递递极具重量的社会讯息。 金武烈将在剧中与女神郑丽媛携手合作。

值得一提的是，《First Doctor》将由名导洪钟灿执导，这将是金武烈继《少年法庭》、《铁拳教育》后，第三度与洪导演展开合作。 此外，该剧剧本还将由《少年法庭》的编剧金玟锡操刀，促成了《少年法庭》的编剧、导演与男主角再次「铁三角大合体」。



另一方面，根据 Netflix 官方网站 Tudum 於 15 日公布的数据显示，於本月 5 日面向全球同步公开的《铁拳教育》，在上线短短 3 天内便强势登顶「非英语部门节目」全球收视排行榜冠军，在各国观众中引起巨大共鸣和热烈讨论。

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