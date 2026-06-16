《铁拳教育》影响扩大！南韩共同民主党、京畿道教育监提议设立「现实版教权保护局」：恢复学校共同体、捍卫学生受教权

在 Netflix 上以痛击校园恶霸、维护教权而热度爆棚的新剧《铁拳教育》，竟然一路从串流萤幕影响到政坛！面对现实中日益猖獗的校园暴力、侵害教师权益以及「恐龙家长」的恶意投诉，南韩共同民主党智库与京畿道教育监近日纷纷提议仿效剧中设定，设立国家级的「教权保护局」（或教育活动保护局）。

Netflix 话题新剧《铁拳教育》改编自人气网路漫画，讲述教育部部长直属虚拟组织「教权保护局」的督导官们被派驻到校园现场，解决校园暴力与侵害教权问题的故事。 剧集公开后，大批观众直呼大快人心，但同时，剧中督导官为了管教学生而采取体罚的设定，也在社会上引发了部份忧虑的声音。



在此趋势下， 共同民主党智库「民主研究院」在本月 12 日发表的政策提案中，提出有必要在教育部内设立「教育活动保护局」，即建立一个整合管理侵害教育活动事件、由国家承担责任的专责组织。 报告书将《铁拳教育》定调为「大众文化敏锐捕捉到校园现场不安氛围」，指出：「侵害教权的行为，不仅给教师个人造成损害，还会进一步导致课堂教学萎缩、教师逃避生活指导、校外体验活动减少，甚至演变成『以回避投诉为目的』的消极校务运作。 这最终将造成学生的受教权受损，以及公立教育的信任度下滑。」

研究院建议，教育活动保护局不应是「惩罚型的特殊机构」或拥有强制调查权限的机关，而是应该具备执行保护程序、调解冲突以及分担责任的功能，定位为核对学校资料、面谈相关人士、整理证据、检视受害教师保护措施、案件分类以及移交相关机构的「教育行政支援、调解与现场应对机构」。

此外，他们也主张应将教育部内的「教育活动保护局」、市与道教育厅内的「教育活动保护支援中心」法制化为法定机构，并在教育支援厅层级设立「现场支援小组」，将过去分散的因应机制进行有机的串联。



京畿道教育监当选人安敏锡也於 12 日透过个人FB表示已看完《铁拳教育》，指出：「因为是改编自网路漫画，剧中暴力且夸张的层面的确让人感到不适，但这也让我开始深刻思索校园功能崩溃已经的现实。 众多教师与家长之所以会收看《铁拳教育》，背后一定有其原因。 此时此刻，恢复学校共同体之间的信任比什么都重要。」

安敏锡提及「民主研究院」提出增设「教育活动保护局」的建议，表示：「恢复教权已是刻不容缓的课题，因此十分期待教育部的果断决策。」

安敏锡进一步提议，针对京畿道教育厅是否增设「教权保护局」进行公开讨论：「京畿道型的教权保护局，其目的是为了恢复学校共同体，打造一个让学生上学感到兴奋、教师受到尊重、家长能够放心的校园环境。 我会等待各界赞成与反对的意见。」



很多韩国网友对安敏锡的提议留言表达共鸣：「一定要打造这一机构」、「必须是直属於教育部、而不是隶属於校长」、「在赋予权力的同时，也需要有能够监督的机制」、「家长插手校务越少，教权就能越快恢复」、「真心希望这个政策一定要实现，不要再有受害的学生和老师」。

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