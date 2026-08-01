Red Velvet Wendy现身舞台瘦到皮包骨！「直角肩＋凹陷锁骨」太吓人！全网担忧：健康呢？

Red Velvet成员Wendy近日现身「2026泥浆节K-POP SUPER LIVE」舞台，原本应该是一场热闹的夏日演出，却因她暴瘦的身形掀起全网热议！

当天Wendy换上两套清凉夏日装扮，先是穿上挂脖迷你洋装，随后又换上挂脖上衣配激短热裤，白皙纤细的手臂与双腿一览无遗，但更让粉丝揪心的是她那明显突出的锁骨与直角肩线，整个人瘦到骨头清晰可见，脸颊也变得更加凹陷尖削，虽然舞台魅力依旧满分，但视觉冲击让观众惊呼连连。



지금 난리난 레드벨벳 웨디 현재 모습

거식증이라도 걸린건가.. 내가 알던 귀티나는 웬디 어디갔냐;; pic.twitter.com/TfhsCsGZjs — 부리부리줍줍단 (@buriburi_radar) July 27, 2026

其实Wendy日前在个人社群晒出的照片中，就已经被粉丝发现消瘦不少，当时就有人留言「感觉只剩骨头了」，没想到现场演出时状态更让人心疼。照片与影片疯传后，韩网论坛与各大社群平台涌入大量关心留言，粉丝们纷纷表示「瘦到太夸张了，健康才是最重要的」、「原本以为只是照片角度，结果影片更惊人」、「希望只是为了回归调整体态，但千万别过度勉强」、「拜托公司好好照顾她的健康」。虽然Wendy当天依旧展现稳定的唱功与充满活力的舞台能量，敬业态度令人佩服，但外界仍难掩对她身体状况的担忧。



Wendy所属的Red Velvet即将於8月3日发行夏日迷你专辑《Velvet Summer》，以完整体回归歌坛，目前正进入最后冲刺阶段。虽然目前并无关於Wendy健康异常的官方消息，但在回归前夕爆出暴瘦争议，也让粉丝们在期待新作品的同时，更加心急地喊话：「欧腻要好好吃饭啊！」

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